Euro 2021 : Pays-Bas vs République tchèque, Euro 2020 EN DIRECT : Compositions, actualités de l’équipe et dernières mises à jour

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live blog de ce dimanche soir Euro 2020 match des huitièmes de finale entre le Pays-Bas et République Tchèque, avec les hommes de Frank de Boer l’équipe très prisée mais face à un adversaire plus que capable.

Pays-Bas vs République Tchèque EN DIRECT

C’est le début de notre blog en direct sur l’Euro 2020 pour les 16 derniers matchs entre Pays-Bas et République tchèque. Nous aurons une accumulation ici, avant des mises à jour minute par minute des Pays-Bas contre la République tchèque. Alors, suivez-nous !

17:03 CEST : Trois changements tchèques

La République tchèque apporte trois changements à l’équipe qui a perdu contre l’Angleterre à Wembley, avec Pavel Kaderabek, Antonn Barak et Petr Sevcik remplaçant Vladimir Darida, Jan Boril et Jakub Jankto.

Onze de départ de la République tchèque: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

17h00 CEST : Malen obtient le feu vert

Après avoir impressionné lors du dernier match de groupe, Donyell Malen est à nouveau dans le onze de départ des Pays-Bas à la place de Morten Wieghorst à l’avant.

Onze de départ des Pays-Bas : Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.