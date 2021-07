Euro 2021 : Penalty controversé de l’Angleterre : y a-t-il même eu un contact ? Une deuxième balle sur le terrain ?

in

L’Angleterre a réservé sa place pour la finale de l’Euro 2020 dans des circonstances controversées mercredi car elle avait besoin d’un penalty en prolongation pour battre le Danemark 2-1.

Raheem Sterling est allé au sol à 1-1 à la 102e minute à Londres pour voir un coup de pied accordé, bien que ce fût une décision douce avec laquelle le Danemark avait raison de se sentir lésé. Bien que VAR ait brièvement vérifié un incident qui semblait avoir un contact minime, voire inexistant, il s’est maintenu.

Danny Makkelie, l’arbitre de la nuit, n’a reçu aucun mot de VAR que la décision aurait dû être annulée, et Harry Kane a finalement retourné le rebond après avoir vu le penalty lui-même sauvé par Kasper Schmeichel.

Une autre polémique autour du but

Alors que Sterling atteignait la surface et avant de se frayer un chemin dans la zone, il semblait y avoir une autre balle sur le terrain et à seulement un mètre ou deux de Sterling et du ballon de match qui était utilisé.

Les médias sociaux ont ensuite explosé immédiatement après, expliquant comment l’équipe de Gareth Southgate avait volé une place en finale.