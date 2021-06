Euro 2021 : Pepe félicité : il a 38 ans mais joue comme s’il en avait 25

in

Pépé est un excellent exemple de la façon dont l’âge n’est vraiment qu’un nombre, car le le Portugal l’arrière central continue de réaliser des performances assurées pour son équipe nationale.

A 38 ans et quatre mois, le défenseur de Porto est le plus vieux joueur de cet été Championnat d’Europe.

L’ancien joueur du Real Madrid a été inébranlable pour le club et le pays cette année, et pour le le Portugal l’entraîneur-chef Fernando Santos il n’y a aucun doute sur sa qualité.

“Pépé est Pépé, ” Santos mentionné.

“Si les choses vont mal, il se révolte. Il se met en colère quand il ne gagne pas et il nous a fait faire ça aussi.

“Il joue toujours avec la même intensité élevée. Il était comme ça à Real Madrid, il est comme ça à Porto et continuera d’être comme ça.”

Pépé a participé à huit tournois majeurs avec le Portugal: trois Championnats d’Europe (2008, 2012 et 2016), trois Coupes du monde (2010, 2014 et 2018) et une Coupe des Confédérations (2017).

Deuxième plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire du Championnat d’Europe

Lors du match nul 2-2 contre la France, Pépé a battu un autre record alors que lui et João Moutinho sont désormais égaux à Bastian Schweinsteiger pour les matchs disputés aux Championnats d’Europe (18), avec Cristiano Ronaldo étant le seul joueur qui a joué plus (24).

“J’aime ce que je fais : jouer au football”, a déclaré Pépé.

“J’ai le privilège de faire ce que j’aime. Chaque jour, je me lève et je prends tellement de plaisir à faire mon travail.”

Pépé est également le quatrième joueur le plus capé de le Portugalde l’histoire (118), avec seulement Luis Figo (127), Moutinho (134) et Cristiano Ronaldo (178) devant lui.

Espagnol Toni Martinez joue avec Pépé à Porto et a beaucoup d’éloges pour le vétéran.

“Il a la mentalité d’un champion”, Martinez mentionné.

“C’est ce qui le fait jouer comme un joueur de 25 ans à 38 ans.”