Euro 2021 : Pogba fait un Cristiano Ronaldo : Il se débarrasse de la bouteille Heineken en conférence de presse

in

Cristiano Ronaldo fait les gros titres du monde entier alors qu’il déplacé quelques bouteilles de Coca-Cola hors de vue et a soulevé une bouteille d’eau avant le début de sa conférence de presse, et maintenant Paul Pogba a fait un acte similaire, mais cette fois avec une bouteille Heineken.

La raison derrière cela est cependant différente. Pendant que Cristiano Ronaldo veut encourager un mode de vie plus sain en faisant la promotion de l’eau et en dénonçant efficacement le Coca-Cola, Pogba est un musulman pratiquant et donc la bière lui est interdite.

Il reste à voir si Heineken obtiendra désormais le même genre de publicité que Coca-Cola a reçu, même s’il convient également de noter que la valeur de la société Coca-Cola a chuté de quatre milliards de dollars après Cristiano Ronaldo‘s acte.