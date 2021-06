Euro 2021 : Portugal contre France et Allemagne contre Hongrie, Euro 2020 EN DIRECT : aperçu, composition prévue, actualités de l’équipe et où regarder

Bonjour à tous et bienvenue sur ce blog en direct pour ce mercredi soir Euro 2020 Matchs du groupe F, entre le Portugal et France et entre Allemagne et Hongrie. Nous avons des matchs épiques et tout reste à disputer dans le Groupe F, donc ça devrait être une soirée fascinante.

EN DIRECT : Portugal vs France | Allemagne contre Hongrie

C’est le début de notre blog en direct Euro 2020 Groupe F. Nous aurons une accumulation ici, avant les mises à jour minute par minute de le Portugal vs France et Allemagne vs Hongrie. Alors, suivez-nous !

18h15 CEST : Le classement du Groupe F

Le groupe F a longtemps été considéré comme le groupe de la mort et il s’avère difficile. C’est en partie parce que Hongrie il n’y a pas de jeu d’enfant et ils ont pris un point France. C’est extrêmement serré et c’est ainsi que le groupe envisage les matchs de ce soir.

17:55 CEST : Quand et où regarder le Portugal contre la France et l’Allemagne contre la Hongrie ?

Ces deux matchs débutent en même temps, soit 21h00 CEST pour l’Europe centrale, 20h00 BST au Royaume-Uni et 15h00 EDT sur la côte est des États-Unis. Les matchs sont diffusés sur différentes plateformes sur les titulaires des droits, étant donné qu’ils seront joués simultanément. Cela signifie que les téléspectateurs basés aux États-Unis peuvent accéder aux plateformes de streaming d’ESPN. Au Royaume-Uni, les fans peuvent se tourner vers les chaînes de la BBC et iPlayer.