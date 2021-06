Euro 2021 : que s’est-il passé la dernière fois que l’Italie a remporté les trois matches de la phase de groupes du Championnat d’Europe ?

L’Italie a remporté les trois matchs de la phase de groupes de la Championnat d’Europe 2020 est de bon augure pour les Azzurri, car la dernière fois qu’ils ont réussi à le faire, ils ont atteint la finale de la compétition, avant de perdre contre France.

Roberto Manciniles hommes de n’ont pas encaissé un seul but lors des trois premiers matchs du tournoi, enregistrant trois victoires contre Suisse, Turquie et Pays de Galles.

Italie n’ont pas remporté de trophée majeur depuis 2006, quand ils ont remporté la Coupe du monde sur le sol allemand, mais après leurs performances impressionnantes en phase de groupes, ils sont considérés par beaucoup comme les favoris pour remporter l’édition de cet été avec France, Allemagne et Angleterre.

Cette équipe italienne compte plusieurs jeunes talentueux tels que Nicolo Barella, Manuel Locatelli et Federico Chiesa aux côtés d’anciens combattants expérimentés Francesco Acerbi, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci.

Par conséquent, on peut remarquer plusieurs similitudes frappantes avec l’équipe de 2000 qui était dirigée par des vétérans tels que Luigi Di Biagio, Francesco Toldo et Paolo Maldini mais possédait aussi des joueurs prodigieux tels que Francesco Totti, Alessandro Del Piero et Alessandro Nesta, dont aucun n’avait plus de 26 ans.