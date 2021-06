Euro 2021 : Quel partenariat Barcelone a laissé filer

in

Memphis Depay et Georginio Wijnaldum s’est démarqué dans le Victoire 3-0 des Pays-Bas sur la Macédoine du Nord, le premier marquant une fois et prenant également le départ du second, qui a inscrit un doublé.

Barcelone raté une énorme opportunité d’offrir à leurs fans la chance de voir les deux joueurs néerlandais reproduire leur partenariat néerlandais au Camp Nou la saison prochaine, comme l’ancien Liverpool milieu de terrain a rejoint Paris Saint Germain en transfert gratuit, avec Memphis signer pour les Blaugrana.

Le Real Madrid est-il sûr d’avoir signé un défenseur ?

David Alaba a inscrit trois des cinq buts que l’Autriche a marqués lors des deux derniers Championnats d’Europe, sa dernière passe décisive étant venue contre l’Ukraine pour battre son coéquipier Felix Baumgartner. L’Autriche affrontera désormais l’Italie au prochain tour.

Un grand attaquant fait ses adieux

C’était Goran PandevC’est le dernier match de la Macédoine du Nord, alors que l’attaquant expérimenté met un terme à sa carrière en équipe nationale après avoir marqué 38 buts en 122 matchs. A 37 ans, son contrat avec Gênes arrive à son terme et il sera à la recherche d’une nouvelle équipe cet été.

L’Ukraine a besoin d’un miracle

L’équipe d’Andriy Shevchenko a récolté trois points dans le groupe C alors qu’elle n’a pas réussi à marquer un point contre l’Autriche. Cela signifie qu’il est très peu probable qu’il passe au tour suivant, compte tenu également de leur différence de buts de -1.