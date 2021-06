Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, dimanche 20 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder l’Italie contre le Pays de Galles et la Suisse contre la Turquie

Le premier jour d’action de la 3e journée à Euro 2020 démarre ce dimanche, avec Italie vs Pays de Galles à Rome et Suisse vs Turquie à Bakou, les deux devraient démarrer en même temps.

Italie et Pays de Galles ont presque assuré leur place dans les 16 derniers du tournoi après avoir récolté respectivement six et quatre points lors des deux premiers matches, tandis que la Suisse et dinde va se battre pour voir qui finira troisième.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur la façon de regarder Italie vs Pays de Galles et Suisse vs Turquie.

Les deux matchs d’aujourd’hui commencent en même temps, avec un coup d’envoi prévu à 18h00 CEST. C’est 17h00 BST et sur la côte est des États-Unis à 12h00 HE.

20 juin à 18h00 CEST : Italie vs Pays de Galles, Stadio Olimpico20 juin à 18h00 CEST : Suisse vs Turquie, stade olympique de Bakou

Où regarder l’Italie contre le Pays de Galles et la Suisse contre la Turquie

Vous trouverez ci-dessous les informations pertinentes concernant la chaîne des deux jeux d’aujourd’hui – Italie vs Pays de Galles et Suisse vs Turquie – sera montré dans différentes poches du monde.

Italie vs Pays de Galles

Australie: Optus SportCanada: TSN.ca, Application TSN, TVA Sports, TSN1, TSN3Ghana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14Espagne: Cuatro, Mitele Plus ROYAUME-UNI: TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, The ITV Hub, STV Scotland, UTV, ITV 1 UK, S4CETATS-UNIS: PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio

Suisse vs Turquie

Australie: Optus SportCanada: TVA Sports 2, Application TSN, TSN2, TSN.caGhana: DStv Now, Canal+ Sport 3 Afrique, SuperSport MaXimo 1, Application StarTimes, Startimes Sports Life, SuperSport Football Plus ROAInde: Sony LIV, JioTV, SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1Nigeria: DStv Now, Startimes Sports Life, STV, SuperSport MaXimo 1, Application StarTimes, SuperSport Football Plus Nigeria, Canal+ Sport 3 AfriqueAfrique du Sud: Application DStv, MaXimo 360, SuperSport MaXimo 1, Startimes Sports Life, Application StarTimes, SuperSport PSLEspagne: Mitele Plus, soyez fouROYAUME-UNI: Talksport 2 Radio Royaume-Uni, le hub ITV, ITV 4ETATS-UNIS: SiriusXM FC, ESPN2, PrendeTV