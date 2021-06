Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, jeudi 17 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder l’Ukraine contre la Macédoine du Nord, le Danemark contre la Belgique et les Pays-Bas contre l’Autriche

La deuxième journée d’action de la 2e journée à Euro 2020 débute ce jeudi, à commencer par Ukraine vs Macédoine du Nord à Bucarest avant Danemark hôte Belgique au Parken Stadium et au Pays-Bas visage L’Autriche à Amsterdam.

Macédoine du Nord chercheront à entrer dans l’histoire en enregistrant leur toute première victoire au Championnat d’Europe, tandis que Belgique peuvent assurer leur place dans les 16 derniers avec une victoire. le Pays-Bas et L’Autriche tous deux ont pris un départ victorieux lors de la première journée, mais le Oranje ont remporté leurs six derniers matchs contre L’Autriche et espère poursuivre cette tendance ce jeudi.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur la façon de regarder Ukraine vs Macédoine du Nord, Danemark vs Belgique et Pays-Bas vs Autriche.

Quelles sont les heures de coup d’envoi des matches de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?

Le premier match de la journée est Ukraine vs Macédoine du Nord à l’arène nationale de Bucarest, en Roumanie, avec ce match qui débutera à 16h00, heure locale. En Europe centrale, il est 15h00 CEST et sur la côte est des États-Unis, il est 09h00 ET.

Vient ensuite Danemark vs Belgique à Copenhague à 18h00 CEST, 17h00 BST et 12h00 ET. Puis, la journée d’action se termine dans la capitale néerlandaise avec Pays-Bas vs Autriche à 21h00 CEST, 20h00 BST et 15h00 ET.

17 juin à 15h00 CEST : Ukraine vs Macédoine du Nord, National Arena 17 juin à 18h00 CEST : Danemark vs Belgique, Parken Stadium17 juin à 21h00 CEST : Pays-Bas vs Autriche, Johan Cruijff ArenA

Où regarder l’Ukraine contre la Macédoine du Nord, le Danemark contre la Belgique et les Pays-Bas contre l’Autriche

Vous trouverez ci-dessous les informations pertinentes concernant la chaîne des trois jeux d’aujourd’hui – Ukraine vs Macédoine du Nord, Danemark vs Belgique et Pays-Bas vs Autriche – sera montré dans différentes poches du monde.

Ukraine vs Macédoine du Nord

Australie: Optus SportGhana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14ÉMIRATS ARABES UNIS: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 2 ArabiaROYAUME-UNI: STV Scotland, The ITV Hub, BBC Radio 5 Live, Talksport 2 Radio UK, UTV, ITV 1 UKETATS-UNIS: PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio

Danemark vs Belgique

Australie: Optus SportGhana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14ÉMIRATS ARABES UNIS: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 2 ArabiaROYAUME-UNI: ITV 1 UK, UTV, TalkSport Radio UK, The ITV Hub, STV Scotland, BBC Radio 5 LiveETATS-UNIS: PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio

Pays-Bas vs Autriche

Australie: Optus SportGhana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14ÉMIRATS ARABES UNIS: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 2 ArabiaROYAUME-UNI: BBC Sport Web, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, BBC One USA : PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio