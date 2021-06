Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, lundi 21 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder l’Ukraine contre l’Autriche, la Macédoine du Nord contre les Pays-Bas, la Finlande contre la Belgique et la Russie contre le Danemark

Après dimanche nous a apporté juste deux Euro 2020 rencontres, lundi est le premier jour du tournoi avec quatre matches. Les derniers matches des Groupes B et C auront lieu ce soir, répartis sur deux plages horaires.

Dans le groupe B, Finlande prendre en charge Belgique et Russie se battra avec Danemark dans le créneau de lancement tardif de 21h00 CEST. Avant cela, nous avons la conclusion du groupe C à 18h00 CEST avec Ukraine vs L’Autriche et Macédoine du Nord vs Pays-Bas.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin pour regarder ces derniers matchs des groupes B et C.

Quelles sont les heures de coup d’envoi des matches de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?

Avec ce dernier tour des matches de groupe, les deux matches de chaque groupe ont été programmés pour avoir lieu en même temps pour garantir que les derniers instants du premier tour soient aussi équitables que possible. Cela signifie que nous avons Ukraine vs L’Autriche et Macédoine du Nord vs Pays-Bas à la même heure de 18h00 CEST, même si Pays-Bas sont déjà garantis en tête du groupe C et Macédoine du Nord sont certains de terminer quatrième.

Dans le groupe B, cependant, il y a beaucoup plus à jouer. Personne n’est encore éliminé, alors que Belgique sont qualifiés mais ils ne sont pas encore certains d’être vainqueurs de groupe. Ces matchs occuperont ensuite le devant de la scène lors du coup d’envoi de 21h00 CEST.

21 juin à 18h00 CEST : Ukraine vs Autriche, Roumanie Stade national21 juin à 18h00 CEST : Macédoine du Nord vs Pays-Bas, Johan Cruyff Arena21 juin à 21h00 CEST : Finlande vs Belgique, stade Krestovsky21 juin à 21h00 CEST : Russie vs Danemark, Parken Stadium

Où regarder l’Ukraine contre l’Autriche, la Macédoine du Nord contre les Pays-Bas, la Finlande contre la Belgique et la Russie contre le Danemark

Le fait qu’il y ait plusieurs matchs en même temps signifie que regarder l’Euro 2020 est un peu plus compliqué qu’il ne l’a été jusqu’à présent, du moins dans certains pays. En Espagne, par exemple, Ukraine vs Autriche est sur Cuatro, tandis que l’affrontement des Néerlandais avec Macédoine du Nord est sur Be Mad. Plus tard, Finlande vs Belgique est sur TeleCinco et Russie vs Danemark est sur BeMad.

Au Royaume-Uni, les matchs du groupe C se déroulent sur les chaînes de télévision et les plateformes de streaming d’ITV, avant les matchs du groupe B sur les chaînes de la BBC et iPlayer. Aux États-Unis, les chaînes et plateformes d’ESPN ont tous les rendez-vous de ce lundi.