Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, mardi 15 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder la Hongrie contre le Portugal et la France contre l’Allemagne

Les quatre dernières équipes de l’Euro 2020 seront en action ce mardi, avec les équipes du groupe F France, Allemagne, le Portugal et Hongrie tout en action. Ceci est considéré comme le groupe de la mort, donc chaque point est vital. Chaque but pourrait l’être aussi, si la qualification se résume à la différence de buts.

Le premier match de la journée est Hongrieest en conflit avec Cristiano Ronaldo‘s le Portugal, avant que les deux derniers vainqueurs de la Coupe du monde ne se rencontrent France prendre en charge Allemagne.

Nous avons ici toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder les matchs de l’Euro 2020 de ce mardi.

Quelles sont les heures de coup d’envoi des matches de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?

Le premier est Hongrie vs le Portugal à l’aréna Puskas à Budapest, où plus de 60 000 fans sont attendus. C’est plus de fans que ce qui est autorisé dans tout autre stade de l’Euro 2020.

Ce match débutera à 18h00 CEST, soit 17h00 BST pour ceux du Royaume-Uni et 12h00 EDT pour ceux de la côte est des États-Unis.

Puis, dans le créneau de nuit, c’est France vs Allemagne à Munich, à Allianz Arena du Bayern Munich. Cela commence à 21h00 CEST, 20h00 BST ou 15h00 EDT.

Où regarder la Hongrie contre le Portugal et la France contre l’Allemagne

Les deux matches de l’Euro 2020 de ce mardi seront diffusés sur ESPN aux États-Unis. Pour les fans au Royaume-Uni, pendant ce temps, à la fois le Hongrie vs le Portugal et France vs Allemagne les appareils sont sur ITV.

En Espagne, le Hongrie vs le Portugal le jeu est sur Cuatro, tandis que le choc des poids lourds de Munich sera diffusé sur TeleCinco.

Nous couvrirons les matchs sur MARCA en anglais aussi et nous avons un blog en direct Euro 2020 qui fonctionnera tout au long de la journée, avec les dernières mises à jour et les nouvelles de l’équipe.