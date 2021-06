Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, mercredi 23 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder la Suède contre la Pologne, la Slovaquie contre l’Espagne, le Portugal contre la France et l’Allemagne contre la Hongrie

La quatrième journée d’action de la 3e journée à Euro 2020 débute ce mercredi, avec les derniers matches des Groupes E et F qui occuperont le devant de la scène aujourd’hui.

Les goûts de Espagne, le Portugal, France et Allemagne jouent tous avec quelque chose en jeu, alors que les quatre nations cherchent à assurer leur place dans les 16 derniers de la compétition.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin pour regarder ces derniers matchs des groupes E et F.

Quelles sont les heures de coup d’envoi des matches de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?

Avec ce tour final des matches de groupe, les deux matches de chaque groupe ont été programmés pour se dérouler en même temps pour garantir que les derniers instants du premier tour soient aussi équitables que possible. Cela signifie que nous avons Suède vs Pologne et Slovaquie vs Espagne dans le Groupe E qui débutera à 18h00 CEST, tandis que Portugal contre France et Allemagne contre Hongrie dans le Groupe F débutera à 21h00 CEST.

23 juin à 18h00 CEST : Suède vs Pologne, Gazprom Arena23 juin à 18h00 CEST : Slovaquie vs Espagne, Estadio de La Cartuja23 juin à 21h00 CEST : Portugal vs France, Puskas Arena23 juin à 21h00 CEST : Allemagne contre Hongrie, Allianz Arena

Où regarder la Suède contre la Pologne, la Slovaquie contre l’Espagne, le Portugal contre la France et l’Allemagne contre la Hongrie

Le fait qu’il y ait plusieurs matchs en même temps signifie que regarder Euro 2020 est un peu plus compliqué qu’il ne l’a été jusqu’à présent, du moins dans certains pays. En Espagne, par exemple, Suède vs Pologne est sur Be Mad, tandis que Slovaquie vs Espagne est sur TeleCinco pour le coup d’envoi de 18h00 CEST. Plus tard dans la nuit, à 21h00 CEST, Portugal contre France sera sur TeleCinco et Allemagne contre Hongrie sera sur Be Mad.

Au Royaume-Uni, le Suède vs Pologne match sera sur ITV4, tandis que Slovaquie vs Espagne sera sur ITV1. Puis, à 21h00 CEST, Allemagne contre Hongrie sera sur BBC Two et Portugal contre France sera sur BBC1 One. Aux États-Unis, ESPN montrera Slovaquie vs Espagne et Portugal contre France, avec Suède vs Pologne et Allemagne contre Hongrie étant sur ESPN2.