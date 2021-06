Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, samedi 26 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder le Pays de Galles contre le Danemark et l’Italie contre l’Autriche

Le premier jour de l’étape des 16 derniers à Euro 2020 commence ce samedi, alors que le tournoi commence à chauffer et que les matchs deviennent encore plus tendus.

Italie étaient sans doute l’équipe la plus impressionnante de la phase de groupes et ils chercheront à poursuivre leur Euro 2020 voyage quand ils font face L’Autriche au stade de Wembley, tandis que Gareth Bale‘s Pays de Galles aura à cœur de mettre un terme à Danemarkl’aventure à Amsterdam.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur la façon de regarder ces deux derniers matchs.

Quelles sont les heures de coup d’envoi des matches de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?

Comme nous sommes maintenant à la phase à élimination directe de la compétition, chaque match aura son propre créneau horaire : soit 18h00 CEST, soit 21h00 CEST. Aujourd’hui nous avons Pays de Galles vs Danemark au début du coup d’envoi, puis Italie vs Autriche dans la fin.

26 juin à 18h00 CEST : Pays de Galles vs Danemark26 juin à 21h00 CEST : Italie vs Autriche

Où regarder le Pays de Galles contre le Danemark et l’Italie contre l’Autriche

Il devrait être plus facile de regarder autant de matchs que possible avec ces heures de coup d’envoi séparées, donc en Espagne, le Pays de Galles vs Danemark match sera diffusé sur Cuatro avant le Italie vs Autriche match occupe le devant de la scène sur TeleCinco.

Au Royaume-Uni, BBC One sera votre domicile pour les deux matchs d’aujourd’hui. En route pour les États-Unis, ESPN montre Pays de Galles vs Danemark mais alors pour le Italie vs Danemark jeu, vous avez la possibilité de le regarder sur ESPN3 ou ABC.