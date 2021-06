Euro 2021 : quels sont les matchs de l’Euro 2020 aujourd’hui, vendredi 18 juin ? Heures de coup d’envoi et où regarder la Suède contre la Slovaquie, la Croatie contre la République tchèque et l’Angleterre contre l’Écosse

Le troisième jour d’action de la 2e journée à Euro 2020 débute ce vendredi, à commencer par Suède vs Slovaquie à Saint-Pétersbourg avant Croatie affronter le République Tchèque à Hampden Park et Angleterre hôte Écosse au stade de Wembley.

Suède seront déterminés à ajouter au point qu’ils ont relevé contre l’Espagne à Séville lorsqu’ils affronteront Slovaquie, qui ont eux-mêmes pris un départ victorieux contre la Pologne.

Croatie perdu lors de la première journée contre l’Angleterre, ils verront donc leur match contre le République Tchèque comme une occasion d’obtenir des points au tableau, mais Patrick Schick cherchera à causer aux Croates les mêmes maux de tête qu’il a causés à la défense écossaise.

Puis, en fin de journée, le coup d’envoi, Angleterre se tourneront vers tous mais assureront leur place dans les 16 derniers à Euro 2020 avec une victoire contre des rivaux Écosse, qui pourraient voir leurs espoirs d’avoir une campagne prolongée de championnat d’Europe s’éteindre avec une défaite.

Ici, nous avons tous les détails dont vous avez besoin sur la façon de regarder Suède vs Slovaquie, Croatie vs République tchèque et Angleterre contre Ecosse.

Quelles sont les heures de coup d’envoi des matches de l’Euro 2020 d’aujourd’hui ?

Le premier match de vendredi est Suède vs Slovaquie à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, avec le coup d’envoi de ce match à 16h00, heure locale. En Europe centrale, il est 15h00 CEST et sur la côte est des États-Unis, il est 09h00 ET.

Vient ensuite Croatie vs République tchèque à Glasgow à 18h00 CEST, 17h00 BST et 12h00 ET. Puis, la journée d’action se termine dans la capitale anglaise avec Angleterre contre Ecosse à 21h00 CEST, 20h00 BST et 15h00 ET.

18 juin à 15h00 CEST : Suède vs Slovaquie, Gazprom Arena18 juin à 18h00 CEST : Croatie vs République tchèque, Hampden Park18 juin à 21h00 CEST : Angleterre vs Ecosse, stade de Wembley

Où regarder la Suède contre la Slovaquie, la Croatie contre la République tchèque et l’Angleterre contre l’Écosse

Vous trouverez ci-dessous les informations pertinentes concernant la chaîne des trois jeux d’aujourd’hui – Suède vs Slovaquie, Croatie vs République tchèque et Angleterre contre Ecosse – sera montré dans différentes poches du monde.

Suède vs Slovaquie

Australie: Optus SportCanada: TSN.ca, Application TSN, TVA Sports, TSN1, TSN3Ghana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14Espagne: Cuatro, Mitele PlusÉMIRATS ARABES UNIS: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 2 ArabiaROYAUME-UNI: BBC Radio 5 Live, BBC One, Talksport 2 Radio Royaume-Uni, BBC Sport Web, BBC iPlayer ETATS-UNIS: PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio

Croatie vs République tchèque

Australie: Optus SportCanada: TSN.ca, Application TSN, TVA Sports, TSN1, TSN3Ghana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14Espagne: Cuatro, Mitele PlusÉMIRATS ARABES UNIS: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 2 ArabiaROYAUME-UNI: BBC One, Talksport 2 Radio Royaume-Uni, BBC Radio 5 Live, BBC iPlayer, BBC Sport WebETATS-UNIS: PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio

Angleterre contre Ecosse

Australie: Optus SportCanada: TSN.ca, Application TSN, TVA Sports, TSN1, TSN3Ghana: SuperSport 14, Startimes World Football, SuperSport EURO 2020, DStv Now, Startimes Sports Premium, StarTimes App, SuperSport MaXimo 2, Canal+ Sport 2 AfriqueInde: SONY TEN 3 HD, Sony Six, Sony Six HD, JioTV, SONY TEN 2, SONY TEN 3, Sony LIV, SONY TEN 4 HD, SONY TEN 4, SONY TEN 2 HDNigeria: Startimes World Football, Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, Application StarTimes, STV, SuperSport EURO 2020, Startimes Sports Premium, SuperSport 14Afrique du Sud: SuperSport MaXimo 2, Startimes Sports Premium, Startimes World Football, App DStv, MaXimo 360, App StarTimes, SuperSport EURO 2020, SuperSport 14Espagne: Mitele Plus, TeleCinco EspanaÉMIRATS ARABES UNIS: beIN Sports MAX 3 Arabia, beIN Sports MAX 1 Arabia, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 2 ArabiaROYAUME-UNI: Talksport 2 Radio UK, The ITV Hub, ITV 1 UK, UTV, TalkSport Radio UK, STV Ecosse, BBC Radio 5 Live ETATS-UNIS: PrendeTV, SiriusXM FC, ESPN, TUDN Radio