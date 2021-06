Euro 2021 : qui a remporté l’Euro 96 alors que l’Angleterre affronte l’Allemagne ?

L’Angleterre a un affrontement contre l’Allemagne à venir (Photo .)

L’Angleterre espère se rapprocher de la finale de l’Euro 2020 mardi lorsqu’elle affrontera l’Allemagne lors de son premier match à élimination directe du tournoi.

L’équipe de Gareth Southgate affrontera les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 à Wembley, après une fin passionnante des matches de groupe qui les a laissés deviner qui pourraient être leurs adversaires lors des 16 derniers.

Ce n’est pas la première fois que l’Angleterre affronte l’Allemagne à l’Euro, après l’avoir battue en 2000 – mais ils ont eu le cœur brisé en 1996 lorsqu’ils les ont affrontés au stade de Wembley et ont quitté le tournoi lors d’une séance de tirs au but.

Mais qui a gagné l’Euro 96 ? Jetons un regard en arrière…

Qui a remporté l’Euro 96 ?

Les Euros de 1996 ont finalement été remportés par l’Allemagne.

L’équipe a battu la République tchèque 2-1 lors de la finale, qui s’est déroulée au stade de Wembley.

L’Angleterre a d’abord pris la tête du match après seulement trois minutes, grâce à un but d’Alan Shearer – mais l’Allemagne a égalisé à la 16e minute, le match restant un match nul 1-1 jusqu’à la fin des prolongations.

L’équipe a finalement perdu 6-5 aux tirs au but – Gareth Southgate a raté son penalty crucial, envoyant l’Angleterre hors du tournoi.

Le tournoi de 1996 a eu lieu en Angleterre, avec des villes à travers le pays, dont Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Nottingham, Leeds, Newcastle et Sheffield, accueillant des matchs.

C’était aussi l’année où l’hymne de football classique Three Lions a été enregistré – qui a dominé les charts pendant deux semaines au moment du tournoi.

Quand est l’Angleterre contre l’Allemagne et comment le regarder?

Le choc Angleterre-Allemagne débute mardi après-midi à 17h,

BBC One diffuse le match, avec une couverture en direct à partir de 16h.

Si vous manquez le match, vous pourrez le rattraper plus tard via le BBC iPlayer.

Si l’Angleterre bat l’Allemagne mardi, elle affrontera la Suède ou l’Ukraine en quart de finale du tournoi – ce match devant avoir lieu le samedi 3 juillet prochain.

