Euro 2021 : Ronaldo et Pogba seraient punis aux États-Unis pour des bouffonneries en conférence de presse

Le début de l’Euro 2020 a été difficile pour les sponsors Coca Cola et Heineken, après Cristiano Ronaldo et Paul Pogba jeté leurs produits respectifs lors de leurs conférences de presse.

Ronaldol’acte en particulier coûte Coca Cola quatre milliards de dollars et avec la paire définie pour éviter une sanction rétrospective, ces incidents ont montré le manque de pouvoir de l’UEFA et de ces marques de boissons pour contrôler le comportement des joueurs d’élite vis-à-vis des produits sponsorisés.

MARCA s’est entretenu avec plusieurs experts du sponsoring sportif pour connaître leur point de vue sur les actions de Ronaldo et Pogba.

“Si c’était aux États-Unis, cela n’arriverait pas”, a déclaré Carlos Canto, PDG de SPSG consulting.

“Si quelque chose comme ça se produisait dans la NFL ou la NBA, le joueur aurait été puni. Ils ont un régime disciplinaire très strict, vous ne pouvez pas faire quelque chose comme ça.”

“Il y a trois parties impliquées : Coca Cola, Cristiano Ronaldo et l’UEFA.”

Cristiano quita dos Coca-Colas de la mesa de la sala prensa con cierto desprecio: dir algo UEFA?

Chant a poursuivi en déclarant que les sponsors devaient être protégés par l’UEFA pour empêcher qu’un incident comme celui-ci ne se produise.

“Si j’étais Coca Cola, j’appellerais immédiatement [UEFA] de dire : ‘Tu dois me protéger'”, Chant mentionné.

Pour Cinto Arjam, le fondateur de CA Sports Marketing, RonaldoSes actions ont créé un dangereux précédent à toutes les conférences de presse.

“Le problème ne vient pas de Cristiano [Ronaldo},” Arjam said. “It’s about if Cristiano does it and nothing happens, why won’t [Antoine] Griezmann ou [Sergio] Busquets le fait-il?”

Arjam estime que les footballeurs ont une responsabilité envers leur pays et doivent donc soutenir les accords de parrainage correspondants.

“Ce que les footballeurs ne comprennent pas, c’est que”, a poursuivi Arjam, “bien qu’ils veuillent envoyer un bon message, il y a une autre réalité : le footballeur est employé par son équipe nationale pour participer à un tournoi comme celui-ci et il doit accepter les règles Du jeu.

“Parmi eux, il y a des sponsors et chaque équipe nationale doit respecter les engagements de sponsoring.”