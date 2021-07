Euro 2021 : Ronaldo, Kane et Sterling : qui remportera le Soulier d’Or de l’Euro 2020

Tandis que le Portugal ont été éliminés du tournoi en huitièmes de finale, Cristiano Ronaldo reste sur la bonne voie pour remporter le Soulier d’Or Euro 2020, bien qu’il y ait une légère possibilité soit Harry Kane ou Raheem Sterling le dépasser dans le dernier match du tournoi.

Ronaldo a marqué à chaque match auquel il a participé à l’Euro 2020, marquant un total de cinq buts, ce qui le laisse directement au-dessus Patrick Schick qui a marqué cinq aussi, mais a eu une passe décisive de moins que Ronaldo, et le duo anglais de Kane et Sterling qui ont marqué quatre et trois respectivement.

Wembley sera l’hôte de la première apparition de l’Angleterre dans une finale majeure depuis 1966, également à Wembley, et les deux Sterling et Kane savent qu’ils peuvent prendre le Soulier d’Or pour eux-mêmes.

Kane est le meilleur endroit après avoir marqué contre Allemagne, Danemark et en ajoutant deux en quart de finale Ukraine, et il aura besoin d’un but contre Italie le dimanche.

Chose intéressante, un autre but suffirait également à Kane pour devenir le meilleur buteur de tous les temps d’Angleterre dans le football de tournoi, dépassant le total de 10 de Gary Lineker.

Sterling a été le catalyseur du jeu offensif de l’Angleterre cet été, et malgré un but de moins que Kane, on pourrait affirmer qu’il a été plus important.

Pour sa part, le Soulier d’Or est un tir extérieur pour le Manchester City attaquant, avec lui ayant besoin de marquer deux buts, ajoutant à ses frappes contre Croatie, Allemagne et République tchèque.