Euro 2021 : sélectionneur du Danemark Hjulmand : Guardiola restera dans les mémoires comme le Steve Jobs du football

Le Danemark a atteint les 16 derniers de l’Euro 2020 et entraîneur Kasper Hjulmand a été la clé de cette réussite, tant dans sa réponse à la Christian Eriksen d’urgence et avec son coaching de son escouade.

Hjulmand, qui est un grand fan de Pep Guardiola, a ses Danemark côté jouant du bon football. Même s’ils ont perdu contre Belgique, ils ont très bien joué. Ensuite, ils ont réussi à surmonter Russie 4-1 une fois que tout a cliqué.

“Il a amené le football à un autre niveau et a été une inspiration pour moi, car il n’arrête pas d’innover”, Hjulmand a dit de Guardiola.

“Je suis convaincu que Guardiola restera dans les mémoires comme le Steve Jobs du foot.”

Dans Danemark, Hjulmand a reçu des éloges de la part de l’éditeur de Tipsbladet Troels Bager Thagersen.

« Il a été inspiré par Guardiola beaucoup et voyagé à Barcelone plusieurs fois quand Guardiola était là”, a expliqué le journaliste.

« Au départ, son Nordsjaelland côté joué comme Barcelone.

“Mais, Hjulmand n’est pas une copie de Guardiola. Il est désormais plus pragmatique et sait s’adapter, privilégiant parfois des joueurs plus appropriés et le football de contre-attaque inspiré du football allemand.”