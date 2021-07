Euro 2021 : Spinazzola a subi une rupture du tendon d’Achille contre la Belgique

03/07/2021 à 22h00 CEST Le joueur néerlandais Jean-Julien Rojer, numéro 27 de l’ATP et le slovène Andreja Klepac, numéro 30 de la WTA remporté en une heure et trente-trois minutes par 7 (7) -6 (5) et 6-4 le joueur de tennis équatorien Escobar Gonzalo déjà le joueur de tennis russe Vera Zvonareva, numéros 52 et […] More