Euro 2021 : Suède vs Ukraine, Euro 2020 EN DIRECT : Compositions, actualités des équipes et dernières mises à jour

Bonjour et bienvenue dans notre Euro 2020 blog en direct pour le choc de ce mardi soir entre Suède et Ukraine au parc Hampden. Ce match des 16 derniers devrait être bon, le vainqueur devant affronter l’Angleterre à Rome le 3 juillet. Dans notre blog en direct, nous vous proposerons un aperçu du contenu, des nouvelles de l’équipe, puis des mises à jour minute par minute du match. trop.

Suède vs Ukraine EN DIRECT: 0-0

C’est le début de notre Suède vs Ukraine blog en direct, avec des mises à jour suivantes et avec les entrées les plus récentes les plus proches du sommet. Alors, suivez-nous pendant que nous profitons de ce match des huitièmes de finale de l’Euro 2020 !

20h40 CEST : Les XI sont là

Le patron de la Suède, Janne Andersson, a effectué un changement par rapport au onze qui a battu la Pologne 3-2, Dejan Kulusevski remplaçant Robin Quaison.

Andriy Shevchenko, quant à lui, a apporté deux modifications à l’équipe qui a perdu 1-0 contre l’Autriche lors du dernier match de la phase de groupes, Vitaliy Mykolenko et Ruslan Malinovskyi ayant été retirés au profit de Serhiy Kryvtsov et Taras Stepanenko.