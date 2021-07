Euro 2021 : Thomas Delaney : Une inspiration pour le daltonisme

Thomas Delaney est l’un des Danemarkles joueurs les plus importants. Son éthique de travail indéniable – il a couru 43,5 kilomètres jusqu’à présent à l’Euro 2020 – a été récompensée par le premier but contre le République Tchèque en quarts de finale. En 59 sélections pour son pays, Delaney a marqué six buts et quatre d’entre eux – le dernier inclus – sont venus avec sa tête.

Delaney n’a pas perdu de temps à consacrer l’objectif à Christian Eriksen, qui est hors de combat depuis son effondrement dans Danemarkmatch d’ouverture de l’Euro 2020.

“C’est notre meilleur joueur depuis des années”, Delaney mentionné.

“Nous jouons avec lui dans nos cœurs, le rendre fier nous rend tous heureux.”

le Borussia Dortmund milieu de terrain, comme Eriksen, est un exemple de dépassement. Quelques jours seulement avant la Coupe du monde 2018 en Russie, il a téléphoné à DR P3 pour montrer son soutien à un fan qui avait des complications en distinguant le Danemark et Mexique chemises dans un cadre amical.

“Mon nom est Thomas, je suis daltonien et cela m’arrive aussi”, Delaney mentionné.

“L’autre jour sur le terrain, il était difficile de voir qui faisait partie de mon équipe et qui était dans l’autre équipe.”

N’ayant pas encore révélé son identité, Delaney On lui a demandé pour quelle équipe il jouait, ce à quoi il a répondu “L’équipe nationale danoise”.

Depuis, Delaney est devenu une icône pour 350 millions de daltoniens dans le monde.

“Il est le premier joueur d’élite actif à le reconnaître publiquement”, a déclaré Kathryn Albany-Ward, fondateur de Color Blind Awareness, à la BBC.

“La plupart n’en parlent pas parce qu’ils savent que cela affectera leur valeur.”

Delaney a du mal à faire la différence entre le rouge et le vert, ce qui ne peut pas être facile car son équipe nationale porte du rouge et l’un de ses anciens clubs – Werder Brême – jouer en vert.

« C’est difficile à décrire » Delaney mentionné.

“C’est comme voir deux nuances de la même couleur.

“Nous avons généralement des shorts de couleurs différentes, mais ils étaient tous les deux blancs à l’époque [Denmark vs Mexico] donc c’était compliqué. Je devais regarder les visages, mais je devais le faire rapidement pour ne pas perdre le ballon.

“Cela peut être difficile lorsque l’on se déplace rapidement et que les joueurs sont plus éloignés.”

Son admission a fait une différence à l’époque. Par conséquent, Australie et Danemark a accepté de porter les deux kits lorsqu’ils se sont rencontrés afin de ne pas lui causer de complications, car il a plaisanté en disant qu’il “n’aurait presque certainement pas remarqué le jaune”.