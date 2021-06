Euro 2021 : tirage au sort Euro 2020 : l’Italie et le Danemark en quarts de finale

Actualisé 26/06/2021 – 23:54

Les quarts de finale de l’Euro 2020 commencent à prendre forme avec l’Italie et le Danemark qui réservent leur place dans les huit derniers avec des victoires samedi soir.

Le Danemark a détruit le Pays de Galles 4-0 à Amsterdam avec Kasper Dolberg ensachant une attelle pour envoyer les hommes de Gareth Bale faire leurs valises. En conséquence, le gagnant du Pays-Bas vs République tchèque affrontera les Danois en quarts de finale de l’Euro 2020.

Le deuxième huitième de finale de samedi a vu L’Italie affronte l’Autriche à Wembley après un parcours parfait en phase de groupes. Les choses ne se sont pas passées aussi bien pour les Azzurri qui avaient besoin de plus de temps pour dépasser leurs adversaires.

Federico Chiesa et Matteo Pessina a marqué les buts de l’Italie qui affrontera désormais le Portugal ou la Belgique en quarts de finale.

dimanche verra Pays-Bas vs République tchèque, puis Belgique vs Portugal, avant que Croatie vs Espagne et France vs Suisse le lundi soir. mardi voit Suède vs Ukraine et Angleterre vs Allemagne.