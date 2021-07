Euro 2021 : tirage final de l’Euro 2020 : l’Italie attend l’Angleterre ou le Danemark

in

L’Italie est devenue la première équipe à réserver sa place pour la finale de Euro 2020 mardi soir, alors qu’ils battaient Espagne sur les pénalités.

Les Azzurri ont pris l’avantage grâce Federico Chiesa dans la seconde moitié du temps réglementaire, mais une Espagne dynamique a réussi à se remettre en jeu grâce à un remplaçant Alvaro Morata.

La Roja semblait être la favorite pour remporter le match en 90 minutes, mais n’a pas pu capitaliser sur ses chances, menant à la prolongation.

Encore une fois, c’est l’Espagne qui a semblé plus menaçante mais la demi-finale a dû se jouer aux tirs au but, ce qui Luis EnriqueL’équipe de s’est battue ces derniers temps et cela s’est avéré décisif.

Malgré Manuel Locatelli ratant le premier penalty pour l’Italie, l’Espagne a raté ses trois suivants, et l’Italie n’a plus manqué. Jorginho intensifié pour prendre le coup de pied crucial dans son style unique, et ne s’est pas trompé.

L’Angleterre ou le Danemark attendent

Tout comme l’affrontement entre l’Italie et l’Espagne, le Danemark et l’Angleterre s’affronteront à Stade de Wembley à Londres, mercredi soir.

L’Angleterre affronte le Danemark dans leur stade le mercredi 7 juillet à 21h00 CEST.

Bien sûr, vous pouvez suivre toutes les dernières actions ici sur MARCA English.