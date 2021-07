Euro 2021 : Ukraine vs Angleterre, Euro 2020 EN DIRECT : Compositions, actualités des équipes et dernières mises à jour

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live blog pour le deuxième de samedi Euro 2020 quart de finale, comme Ukraine prendre en charge Angleterre pour une place en demi-finale. le Trois Lions sont parmi les favoris pour remporter le trophée, mais Andriy ChevtchenkoLa partie aura à cœur de provoquer un bouleversement et de gâcher leur fête. Nous couvrirons l’action de Rome dans ce blog en direct, car nous verrons qui peut se rendre à une étape de la finale.

Ukraine vs Angleterre EN DIRECT: 0-0

C’est le début de notre Ukraine vs Angleterre blog en direct, avec les entrées les plus proches du haut les plus récentes. Alors, suivez-nous pour toute la mise en place, puis les mises à jour minute par minute.

20:50 CEST : Bonne participation des fans anglais

Il existe de nombreuses restrictions liées à COVID qui ont empêché des milliers et des milliers de fans anglais de se rendre à Rome pour ce match de quart de finale, mais il y a encore beaucoup de supporters au Stadio Olimpico ce soir. Il y aura un total de 16 000 spectateurs à l’intérieur du stade de 72 000 places ce soir.

20h45 CEST : Les derniers préparatifs

Les joueurs ukrainiens et anglais effectuent leurs derniers préparatifs avant le match de ce soir. Nous sommes à seulement 15 minutes du coup d’envoi à Rome !

20:30 CEST: Southgate explique pourquoi il a sélectionné Sancho dans le XI

Jadon Sancho est sur le point de faire son premier départ à l’Euro 2020, quelques jours seulement après la publication d’informations selon lesquelles il rejoindrait Manchester United. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate explique pourquoi il a opté pour Sancho dans le onze anglais contre l’Ukraine.

Southgate parle à la BBC : “Jadon Sancho a été très brillant à l’entraînement. Avoir un pied droit de ce côté va vraiment étirer le jeu. Cela a été un énorme défi pour tous nos joueurs offensifs. Nous avons tellement de profondeur, et vous ne pouvez pas garder tout le monde heureux. Nous “ils recherchent ces moments où ils se battent vraiment à l’entraînement, et il l’a montré. Et son profil pour ce match, nous avons besoin de spécialistes en un contre un dans ce genre de match, et il a cette capacité. Cela a été bon pour nous de quitter Wembley pour avoir une préparation et un ressenti différents, mais nous saurons dans les 90 prochaines minutes si ce sera un facteur décisif pour nous. C’est une belle soirée pour le football. L’Ukraine a eu une course fantastique, nous connaissons la menace de leurs joueurs dangereux et nous devons déplacer le ballon rapidement.”

20:15 CEST : Une statistique inquiétante pour l’Angleterre

L’Angleterre espère que son match contre l’Ukraine ce soir ne se soldera pas par des prolongations ou des tirs au but, mais les trois dernières fois qu’ils ont atteint ce stade du Championnat d’Europe, ils ont dépassé les 90 minutes.

20h00 CEST : le XI de l’Ukraine est annoncé

Andriy Shevchenko a apporté une modification à l’équipe qui a battu la Suède en prolongation, Vitaliy Mykolenko remplaçant Taras Stepanenko.

Le XI de l’Ukraine affrontera l’Angleterre : Georgiy Bushchan ; Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarnyi, Sergiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko ; Sergiy Sydorchuk, Oleksandr Zinchenko, Mykola Shaparenko ; Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk.

19h45 CEST : le XI de l’Angleterre est là

Jadon Sancho et Mason Mount sont entrés dans la formation de départ de l’Angleterre pour le match de ce soir, avec Bukayo Saka et Kieran Trippier faisant place au onze qui a battu l’Allemagne en huitièmes de finale.

Le XI de l’Angleterre face à l’Ukraine : Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw ; Kalvin Phillips, Declan Rice; Jadon Sancho, Mason Mount, Raheem Sterling; Harry Kane.

19h30 CEST : quand et où regarder

