Euro 2021 : Van der Vaart : je vous avais dit qu’il aurait mieux valu que les Pays-Bas jouent contre l’Espagne

Rafael van der Vaart a été l’un des protagonistes de Euro 2020 en Espagne en raison de sa critique de Luis Enriquedu côté, et après le Pays-Bas‘ élimination, il a ajouté plus de carburant au feu.

L’ancien Real Madrid le milieu de terrain s’est adressé à Twitter après que son pays a subi une élimination de choc aux mains de République Tchèque, en plaisantant qu’il aurait été plus facile pour les Oranje d’affronter Espagne.

“Je vous ai dit qu’il aurait mieux valu que la NL rencontre l’Espagne en huitièmes de finale”, a-t-il écrit.

“Toutes les blagues mises à part, la performance horrible de l’équipe néerlandaise hier, les Tchèques méritaient complètement la victoire.”

Après que l’Espagne ait fait match nul contre Suède (0-0) et Pologne (1-1), Van der Vaart a qualifié La Roja d'”horrible” et que cela aurait été favorable pour le Pays-Bas pour les rencontrer au second tour.

Ces mots semblaient galvaniser l’Espagne, avec des gens comme Koke et Sergio Busquets claquer publiquement Van der Vaart pour ses critiques, avant de battre Slovaquie 5-0.