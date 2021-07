Euro 2021 : Verratti menace contre l’Espagne : il s’est créé le deuxième plus grand nombre d’occasions à l’Euro 2020

Italie se tenir entre Espagne et la finale de l’Euro 2020, et Marco Verratti est susceptible de constituer une menace sérieuse pour Luis Enriquechances de son équipe de progresser au-delà des demi-finales.

Malgré avoir raté les deux premiers matchs de l’Euro 2021, Verratti a créé plus d’occasions au tournoi de cet été que quiconque autre que la Belgique Kevin De Bruyne. Douze occasions italiennes ont été créées par la star du Paris Saint-Germain, avec De Bruyne en créant 13 avant que son équipe ne soit éliminée par Verratti et ses coéquipiers italiens vendredi.

Un symbole italien qui n’a jamais joué en Serie A

Des Abruzzes, Verratti n’a curieusement jamais botté un ballon en Serie A. Après avoir brillé pendant une passionnante Pescara équipe en 2011/12 en Serie B aux côtés Lorenzo Insigne et Ciro Immobile, le PSG est intervenu et l’a attiré loin d’Italie. En France, il a poursuivi sa croissance pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Lors de ses débuts en tournoi contre le Pays de Galles, il a fourni la passe décisive à Matteo Pessinabut de 1-0, et cela lui a suffi pour conserver sa place dans le XI pour le premier huitième de finale aller contre l’Autriche, malgré Manuel Locatelli ayant fait un excellent travail alors qu’il n’était toujours pas disponible contre la Turquie et la Suisse.

Brillance contre la Belgique

Avant le quart de finale à Munich, on a beaucoup parlé en Italie de qui commencerait entre Verratti et Locatelli, ou même Pessine. Mais le milieu de terrain du PSG a gagné sa place aux côtés de Jorginho et Nicolo Barella et il n’a pas déçu.

Verratti monter une exposition et assister Barellapremier but de , mettant les Azzurri sur la voie d’une victoire 2-1.

Il ne fait aucun doute que Verratti sera dans le XI mardi soir à Wembley comme Roberto Mancini cherche à prendre son parti jusqu’au bout cet été, et Luis EnriqueLa Roja va avoir beaucoup de choses à penser contre l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe.