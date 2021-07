Euro 2021 : Wembley est un temple que l’Espagne connaît bien

Le pêcheur écossais Jamie McMillian a déclaré à la BBC que son équipe passait trois heures chaque matin à remplir des documents pour l’Union européenne. Il a ajouté qu’il exportait désormais vers les marchés d’Extrême-Orient car c’est “moins cher et plus rapide” que d’exporter vers la France après le Brexit. Il a ajouté: “En termes […] More