Euro 2021 : Wijnaldum : le capitaine néerlandais au cœur de tulipe

Après Virgile van Dijkla blessure de Pays-Bas, le navire a été quelque peu stabilisé par la présence d’anciens combattants Georginio Wijnaldum, qui a pris le brassard.

Le milieu de terrain, coéquipier de Van Dijk jusqu’à cet été, a pris le Oranje capitaine contre l’Espagne lors d’un match amical en novembre dernier. L’entraîneur-chef Frank de Boer placé sa confiance en Wijnalduml’expérience et la personnalité joviale de pour diriger sa jeune équipe.

De Boerle choix de payer des dividendes, avec Wijnaldum jouer un grand rôle dans un impressionnant Euro 2020 jusqu’à présent et marquant lui-même trois buts. Aucun milieu de terrain n’a marqué plus que cela depuis Michel Platini a marqué neuf à l’Euro 1984.

Le joueur de 30 ans n’est pas réputé pour ses qualités offensives, mais il est très doué pour arriver au bon moment. Ses courses tardives dans la surface, prenant les défenseurs au dépourvu, sont dans le style des milieux de terrain tels que Frank Lampard et Steven Gerrard, qui Wijnaldum admire ouvertement.

Nous n’avons pas souvent vu ce côté du Néerlandais à Liverpool car son rôle a été plus restreint, l’équipe ayant tellement de force offensive dans ses trois premiers. Maintenant, cependant, le Pays-Bas profitent du fait qu’il a un peu plus de liberté.

Le système néerlandais 3-4-1-2 permet Wijnaldum pour afficher un plus large éventail de ses talents, jouant le milieu de terrain avec la licence la plus offensive derrière les deux attaquants. Il participe au jeu de construction au milieu du parc mais continue ensuite et termine les attaques presque comme un attaquant lui-même.

Autres milieux de terrain buteurs aux Championnats d’Europe

Trois buts semblent être le maximum auquel un milieu de terrain peut généralement aspirer au Championnat d’Europe. Le chiffre était suffisant pour Dimitri Payet être le deuxième meilleur buteur de l’Euro 2016.

En 2012, c’était le Russe Alain Dzagoev qui en a marqué trois, alors qu’en 2008, c’était Hakan Yakin de la Suisse.

Lampard et Zinedine Zidane atteint la barre des trois buts à l’Euro 2004. Pour l’Euro 2000, Zlatko Zahovic (Slovénie) et Sergio Conceicao (Portugal) portait le drapeau des milieux de terrain buteurs.

Platini en 1984 est l’exception et son palmarès semble intouchable.