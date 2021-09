Euro Paper Talk: Edu décroche l’or alors que le double coup d’attaque de rêve approche pour Arsenal; La star de Porto fait la part belle aux liaisons avec Liverpool

Arsenal prépare un accord de double attaque sensationnel en janvier qui donnera une nouvelle vie à son attaque, le prochain club de rêve d’Erling Haaland a été nommé, tandis que l’Euro Paper Talk de mardi a un aveu d’une star de Porto sur l’intérêt de Liverpool.

EN-NESYRI ÉCHANGE POUR ARSENAL

Arsenal serait sur le point de conclure un accord pour signer l’attaquant de Séville Youssef En-Nesyri dans la fenêtre de janvier.

L’attaquant marocain de 24 ans est sous contrat à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan jusqu’en 2025 – et ne sera pas bon marché. En effet, l’équipe de LaLiga évalue son homme vedette à environ 47 millions de livres sterling (55 millions d’euros).

Ces frais ont retardé West Ham lorsqu’ils ont fait une enquête au cours de l’été. Cependant, l’équipe de LaLiga – n’ayant pas réussi à vendre Jules Kounde à Chelsea – doit encore vendre un actif précieux à la réouverture de la fenêtre.

Et selon Estadio Deportivo, le directeur technique des Gunners, Edu, est de plus en plus confiant qu’un accord sera conclu.

En effet, l’édulcorant de l’affaire semble être Alexandre Lacazette. Le Français est disponible à un prix réduit en janvier, son contrat expirant l’été prochain.

En tant que tel, Edu aurait proposé Lacazette comme un poids dans l’accord pour réduire les coûts. Et il est rapporté que toutes les parties sont d’accord sur l’accord.

Les Gunners devraient encore débourser environ 35 millions de livres sterling ainsi que Lacazette. Cependant, Séville trouverait un remplaçant prêt à l’emploi tandis que Lacazette peut obtenir le transfert dont il a besoin pour démarrer sa carrière.

Et il semble qu’Arsenal ne s’arrêtera pas là avec un accord pour Noa Lang qui s’accélère également.

L’attaquant hollandais a été courtisé par Leeds cet été et est désormais sur le radar d’Arsenal et de l’AC Milan.

Selon Voetbal24, Lang a maintenant déménagé à Arsenal, son choix n ° 1, avec les frais de 25 millions de livres sterling voulus par le Club de Bruges également au goût d’Edu.

Milan se cacherait en arrière-plan, mais l’Emirates Stadium semble maintenant son prochain arrêt probable.

OTAVIO OUVRE UNE DISCUSSION SUR LE TRANSFERT DE LIVERPOOL

Le milieu de terrain de Porto Otavio ne sait pas si L’intérêt de Liverpool pour lui est réel. Cependant, le joueur de 26 ans fera tout son possible pour montrer aux Reds de quoi il s’agit lors du choc de la Ligue des champions mardi. (O Jogo)

Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, admet que le Real Madrid est le seul club qui « séduit » Erling Haaland. (COMME)

Napoli a informé Manchester United que cela coûterait au moins 120 millions d’euros s’ils veulent signer Victor Osimhen en 2022. (Gazzetta dello Sport)

Diego Carlos comprend le désir de Chelsea de signer Jules Kounde mais insiste sur le fait que son collègue défenseur a “déjà oublié” son transfert raté. (COMME)

Aaron Ramsey accordera la priorité à un transfert à Everton s’il obtient un transfert gratuit à la Juventus en janvier. (TuttoJuve)

BENFICA STAR PRÉFÈRE BARCELONE À MAN UTD

La star de Benfica Alex Grimaldo insiste sur le fait que son cœur appartient à Barcelone alors que Manchester United le surveille. (Sport)

Barcelone reste désireux de signer Matthijs de Ligt et est prêt à offrir deux joueurs en échange pour décrocher la cible de Chelsea. (Calciomercato)

L’ancien défenseur de Premier League Erik Meijer estime qu’Antonio Rudiger vaut mieux rester avec Chelsea que de signer pour le Bayern Munich ou le Real Madrid. (Sonnerie sportive)

Richarlison insiste sur le fait qu’il est heureux à Everton mais n’exclura pas un départ si l’un des grands clubs du football européen appelle. (Olé)

Sergio Aguero prépare le match du 17 octobre, à Valence, pour faire ses débuts à Barcelone alors qu’il se remet d’un problème au mollet. (Sport)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

West Ham est en pourparlers sur un transfert pour le milieu de terrain de la Juventus Weston McKennie, qui est également une cible de Tottenham. (divers)

Le Real Madrid envisage une offre pour l’arrière latéral espagnol Pedro Porro, qui est actuellement prêté au Sporting Lisbonne par Manchester City. (O Jogo)

Barcelone envisage un accord pour signer le milieu de terrain suédois de 17 ans Williot Swedberg de Hammarby. (Exprimer)

Les Roms sont en train de devenir une destination de choc pour l’homme de Tottenham en janvier Tanguy Ndombele, alors que les retrouvailles avec José Mourinho s’annoncent. (Calciomercato)

Le milieu de terrain de la Roma Steven Nzonzi se rapproche du club qatari d’Al Rayyan. (Calciomercato)