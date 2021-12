Euro Paper Talk: Liverpool prépare un raid « intelligent » pour le duo de Bundesliga alors que Divock Origi s’approche d’un transfert incroyable; trois signatures majeures pour Newcastle

Liverpool travaille sur deux accords astucieux à l’approche d’un choc de Divock Origi, Tottenham s’approche d’une signature accrocheuse de la Juventus, tandis que le dernier Euro Paper Talk de 2021 a des nouvelles de trois énormes signatures à Newcastle United.

GINTER DEAL SUR LIVERPOOL

On pense que Liverpool mène la chasse à la star polyvalente du Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter.

L’international allemand a décidé qu’il dirigerait Gladbach en tant qu’agent libre cet été – et la demande pour lui est élevée.

Le joueur de 27 ans est au sommet de ses capacités et ne manque pas d’admirateurs.

Des rapports en Italie affirment que Ginter a une offre de l’Inter Milan; Cependant, le FC Inter News affirme que Liverpool est également en train de renifler un accord.

L’Inter aurait proposé un contrat de quatre ans d’une valeur de 3 millions d’euros par saison, ce qui équivaut à environ 48 000 £ par semaine.

Et avec des finances serrées à l’Inter, il y a un sentiment croissant que Liverpool agira intelligemment et les regardera confortablement pour Ginter.

En effet, il n’est pas le seul joueur de Gladbach que Liverpool poursuit. En effet, ils tiennent également à son coéquipier Denis Zakaria, qui s’apprête également à effectuer un transfert gratuit l’été prochain.

Reste à savoir si Liverpool débarquera avec les Suisses, Arsenal étant également intéressé.

Déménagement Origi fantaisie de la Juventus

Cependant, la capture de Ginter est considérée comme plus faisable et sa signature verra probablement le départ de Nat Phillips.

Le défenseur, rarement utilisé cette saison par Liverpool, est une cible pour West Ham. Cependant, alors que les Hammers veulent un accord en janvier, Liverpool préférerait apparemment attendre l’été lorsque Ginter pourra signer.

En attendant, Liverpool peut également booster sa cagnotte de transfert en vendant Divock Origi.

En tant que tel, la Gazzetta dello Sport affirme que la Juventus est prête à faire d’un mouvement Origi sa priorité de janvier.

Le journal italien nomme Origi comme remplaçant d’Alvaro Morata, qui semble susceptible de signer pour Barcelone.

Cependant, tout mouvement pour Origi sera probablement retardé le plus tard possible dans la fenêtre de janvier. L’attaquant devrait jouer un rôle important au cours des prochaines semaines en l’absence de Mohamed Salah et Sadio Mane.

La paire se dirige vers la CAN, laissant Liverpool léger en attaque. Et tandis que les Reds sont ouverts à sa vente, toute sortie sera laissée le plus tard possible dans le mois.

DEMBELE, RAMSEY ET VERETOUT POUR NEWCASTLE

Newcastle est prêt à faire son choix pour l’ailier barcelonais Ousmane Dembele – et offrira à la star française un gros contrat. (divers)

Eddie Howe est également en pourparlers avec Aaron Ramsey alors qu’ils cherchent à obtenir sa signature sur un transfert gratuit. (Tuttosport)

Newcastle prépare également une offre pour le milieu de terrain français de la Roma, Jordan Veretout, âgé de 28 ans. (Téléfoot)

Le duo de Chelsea Cesar Azpilicueta et Andreas Christensen s’apprêtent à déménager à Barcelone et s’entretiendront la semaine prochaine. (Sport)

Antonio Rudiger quittera également Chelsea et acceptera de signer pour le Real Madrid, qui propose des frais de signature d’une valeur de 20 millions d’euros. (COMME)

TOTTENHAM PROCHE DE L’AFFAIRE KULUSEVSKI

Tottenham mène la course pour signer Dejan Kulusevski avec Antonio Conte prévoyant de le jouer dans le rôle n ° 10 derrière Harry Kane. (Gazzetta dello Sport)

Flamengo est en train de devenir un rival surprise d’Arsenal, l’équipe brésilienne cherchant à ramener le milieu de terrain dans son pays natal. (Sport)

La Juventus envisage une approche choquante pour signer David De Gea alors qu’elle prétend vouloir qu’il remplace Wojciech Szczesny. (Todofijachés)

Le Borussia Mönchengladbach a confirmé que Denis Zakaria partirait en tant qu’agent libre en 2022. La star suisse serait une cible pour Arsenal et Liverpool. (divers)

Séville reste déterminé à signer Anthony Martial en janvier et poursuivra les discussions avec Manchester United dans le but de parvenir à un accord. (Cadena Cope)

FERMETURE DE CHELSEA SUR TCHOUAMENI

Chelsea se rapprocherait d’un accord pour signer la cible du milieu de terrain de Manchester United et de Liverpool, Aurelien Tchouameni. (divers)

La Fiorentina est prête à discuter avec Arsenal d’un accord permanent de 12 millions de livres sterling pour Lucas Torreira. (Corriere dello Sport)

Lorenzo Insigne a convenu de conditions personnelles avec l’équipe de MLS de Toronto et a confirmé à Napoli qu’il partait. (Corriere dello Sport)

Leeds souhaite signer cet été l’attaquant argentin Giovanni Simeone, actuellement prêté à Vérone par Cagliari. (L’Arène)

celui de Chelsea les tentatives de rappel d’Emerson Palmieri de son prêt à Lyon ont été repoussées par la Ligue 1. (L’Equipe)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

Liverpool aurait prévu une offre au milieu de terrain de l’AC Milan en suspens Franck Kessie – et a battu Tottenham au poing. (ANSA)

Watford étudie la possibilité de recruter le défenseur de Besiktas Domagoj Vida en janvier. (Fanatik)

Barcelone vise un coup surprise pour l’ancien attaquant de Chelsea Alvaro Morata, actuellement prêté à la Juventus par l’Atletico Madrid. (COMME)

Xavi demande également aux chefs de Barcelone d’étudier un éventuel accord pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt. (Gazzetta dello Sport)

Pierre-Emerick Aubameyang choisira parmi trois destinations alors que sa sortie à Arsenal se rapproche de plus en plus. (divers)