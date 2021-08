Euro Paper Talk: Man Utd prévoit un accord tardif pour un homme de 60 millions d’euros qui rend la sortie du prêt logique; Le transfert de Chelsea s’effondre

in

Manchester United vise un autre accord de transfert avant la date limite de mardi, tandis que la tentative de Chelsea d’amener Saul Niguez à Stamford Bridge est terminée, le tout dans les journaux de l’Euro.

OFFRE DE TRIPPEUR TARDIF

Ole Gunnar Solskjaer n’a peut-être pas encore terminé le marché des transferts.

Le choc de vendredi pour l’ancien attaquant de Man Utd Cristiano Ronaldo est sorti de nulle part. Cela a également évolué rapidement avec United qui a conclu un accord de 12,8 millions de livres sterling après que Ronaldo ait demandé à quitter la Juventus.

Avec Raphael Varane et Jadon Sancho déjà dans le sac, vous pourriez être pardonné de penser que United avait fini pour la fenêtre d’été.

Cependant, COMME via SportTémoin, signalent un retour tardif pour Kieran Trippier est une possibilité distincte.

Arsenal tient également au joueur de l’Atletico Madrid, cependant, c’est Manchester United qui mène « avant tout » la chasse.

Et cela pourrait bien expliquer pourquoi Solskjaer est heureux de laisser partir l’arrière droit Diogo Dalot avant la date limite de transfert.

Le Borussia Dortmund est en pourparlers avec United sur un accord surprise pour Dalot, selon un Reportage de Sky Sports.

BVB espère conclure un accord de prêt avec option d’achat l’été prochain. Cet accord laisserait Solskjaer sans couverture arrière droit senior pour Aaron Wan-Bissaka.

C’est là que l’Anglais Trippier pourrait bien s’intégrer.

L’Atletico est déterminé à garder l’ancien homme de Burnley qui dispose d’une clause de libération de 60 millions d’euros ou à le vendre à un prix supérieur au prix du marché.

Cela représenterait environ 40 millions d’euros, et il reste à voir si United acceptera un tel accord.

LE PSG SE FERME À HAALAND

Le PSG souhaite signer Erling Haaland, car il se résigne de plus en plus à ce que Kylian Mbappe rejoigne le Real Madrid (AS)

La Juventus se serait déjà mise au travail pour remplacer Cristiano Ronaldo, les mouvements de Moise Kean et Eden Hazard étant évoqués (Marca)

Le Paris Saint-Germain ciblera Robert Lewandowski du Bayern Munich, Erling Haaland du Borussia Dortmund ou Richarlison d’Everton si Kylian Mbappe déménage au Real Madrid (ESPN)

La Juventus a identifié Luka Jovic comme remplaçant potentiel de Cristiano Ronaldo après avoir accepté de vendre l’attaquant à Manchester United pour 12,8 millions de livres sterling (Diario AS)

Le Real Madrid a admis qu’il ferait peut-être mieux d’attendre la fenêtre de transfert de janvier pour faire atterrir Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain (Sky Sports News)

KOUNDE AUGMENTE LA PRESSION

La cible de Chelsea, Jules Kounde, ne fait pas partie de l’équipe de Séville pour affronter Elche aujourd’hui parce qu’il ne voulait pas voyager (ABC Sevilla)

Koundé a décidé de se rendre tôt à Paris pour des missions internationales et d’y attendre des nouvelles de son transfert à Chelsea (Diario de Sevilla)

Séville a rejeté une offre de 50 millions d’euros pour le défenseur Jules Kounde de Chelsea (Fabrizio Romano)

Kylian Mbappe semble prêt à compléter une formation d’attaquants au Real Madrid aux côtés de Karim Benzema et Vinicius Junior (AS)

La Juventus s’apprête à remplacer Cristiano Ronaldo en resignant Moise Kean d’Everton (RMC)

Quel sera l’impact du retour de Ronaldo sur Man Utd ?

SAUL HORS DU RADAR

Chelsea ne bougera pas pour le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Saul Niguez (Mundo Deportivo)

La Juventus envisage une décision pour Eden Hazard de remplacer Cristiano Ronaldo (Marca)

Paul Pogba a à cœur de déménager au Real Madrid l’été prochain (Marca)

L’AS Roma envisage de transférer le milieu de terrain de l’Atletico Madrid Hector Herrera pour moins de 10 millions d’euros (Calciomercato)

Filip Kostic de l’Eintracht Frankfurt cherche à forcer un transfert vers la Latium (Sport Bild)

L’Atalanta cherche à recruter le milieu de terrain de l’AZ Alkmaar Teun Koopmeiners (Calciomercato)

Everton a sondé un accord pour l’attaquant du Celtic Odsonne Edouard (Sky Sports)

Les loups devraient signer l’attaquant Hwang Hee-chan du RB Leipzig (But)

Le Real Madrid a prévenu le Paris Saint-Germain qu’il avait jusqu’à dimanche soir pour accepter une offre de 190 millions d’euros pour Kylian Mbappe (Le Parisien)

Amine Harit s’apprête à s’installer à Marseille (L’Equipe)

JUVE SNUB AUBA INTÉRÊT

La Juventus n’a aucun intérêt à signer Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal (Fabrizio Romano)

L’Atalanta espère renforcer son attaque avec la signature de Manor Solomon du Shakhtar (Sky Sport en Italie)

Ilaix Moriba est sur le point de quitter Barcelone et a conclu un accord avec Leipzig, mais le Barça n’a pas encore accepté le transfert (Sport)

La Sampdoria prépare une initiative ambitieuse pour l’attaquant du Real Madrid Luka Jovic (Sky Sport en Italie)

