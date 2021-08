Euro Paper Talk : Murtough fait de la magie alors que Man Utd trouve une solution inattendue à la position du problème ; Tottenham pousse pour un trio passionnant

in

Manchester United prépare un transfert tardif surprise pour un milieu de terrain de LaLiga très apprécié, Tottenham est lié à trois accords passionnants, tandis que Euro Paper Talk de lundi a des nouvelles d’une offre étonnante de Liverpool pour l’un de leurs anciens joueurs.

ARAMBARRI POUR RÉSOUDRE L’ÉCONIL DU MILIEU DE MAN UTD

Manchester United aurait prévu un changement de fenêtre de transfert choquant pour signer le milieu de terrain de Getafe, Mauro Arambarri.

Le joueur de 25 ans est l’un des meilleurs milieux de terrain polyvalents de la Liga, où il brille à Getafe depuis 2017.

Il a fait 143 apparitions au cours de son séjour dans l’équipe de LaLiga et a attiré l’attention avec ses affichages tout-action.

Il a été mentionné comme un joueur que United surveillait dans le passé. Maintenant, selon AS, ils ont été fortement encouragés à conclure un accord cet été.

L’international uruguayen n’a plus que deux ans sur son contrat et il semble peu probable qu’il signe une prolongation. Et Getafe sait que le moment est venu de vendre maintenant pour maximiser sa valeur marchande.

Selon AS, Barcelone a déjà été en contact avec un éventuel accord. Cependant, avec des finances serrées, ils envisagent une option de prêt à l’achat.

Cependant, Getafe préférerait la vente directe au comptant. Et cela aurait encouragé le directeur du football de United, John Murtough, à agir.

Un accord d’une valeur de 25 millions de livres sterling a été suggéré pour un joueur également suivi par Valence et l’Atletico Madrid.

Cependant, c’est United qui semble le mieux placé pour bouger. De plus, Arambarri pourrait aider United à jouer la marque de football la plus vaste dont Ole Gunnar Solskjaer rêve. Le Norvégien veut signer un milieu de terrain capable de faire le travail à la fois de Scott McTominay et de Fred.

Bien que la paire se soit bien débrouillée ensemble, on craint qu’ils ne se décollent en jouant individuellement contre les meilleures équipes. Et c’est là qu’Arambarri pourrait intervenir comme solution potentielle.

TOTTENHAM REGARDE AOUAR, MCKENNIE ET ​​DUARTE

Tottenham est prêt à faire un pas pour amener le milieu de terrain lyonnais très apprécié Houssem Aouar au club cette semaine. (Calciomercato)

Tottenham fait pression pour signer le milieu de terrain de la Juventus et des États-Unis Weston McKennie dans le cadre d’un accord d’échange pour Tanguy Ndombele. (Tuttosport)

Tottenham vise le défenseur central de Grenade Domingos Duarte comme alternative à Pau Torres de Villarreal. (IDÉAL)

Everton prépare une approche de fenêtre de choc tardive pour Matheus Cunha du Hertha Berlin, qui a été surveillé par Leeds. Cependant, le Brésilien semble le plus susceptible de signer pour l’Atletico Madrid. (Ciel Allemagne)

L’agent de Jules Kounde, Jonathan Kebe, a déclaré à Séville que Chelsea ferait une offre pour le défenseur cette semaine. (ABC de Séville)

Arsenal propose un prix de 20 millions de livres sterling après qu’un club de Bundesliga anonyme a fait une démarche ferme pour Eddie Nketiah. (L’Athlétisme)

GRANDES RÉCLAMATIONS FAITES SUR LIVERPOOL, LA RÉUNION DE COUTINHO

Liverpool continue de faire pression pour signer à nouveau Philippe Coutinho dans le cadre d’un accord à prix réduit, après avoir demandé à Barcelone à plusieurs reprises. (Mundo Deportivo)

Kurt Zouma choisira parmi trois options avant la fermeture de la fenêtre : déménager à Tottenham ou West Ham, ou rester à Chelsea. (TF1)

L’AC Milan et Barcelone s’affronteront pour signer le meneur de jeu instable de Manchester City, Bernardo Silva. (divers)

Barcelone envisagerait une offre pour signer le leader de Séville, Luuk de Jong, qui est également sur le radar de West Ham. (Sport)

Tottenham continue de chasser Cristiano Ronaldo, malgré les responsables de la Juventus écartant les perspectives de départ de la superstar. (divers)

LA CLAUSE ERLING HAALAND S’APPLIQUERA À PARTIR DE JANVIER

La clause de libération du contrat de 64 millions de livres sterling d’Erling Haaland deviendra active en janvier, et non l’été prochain comme indiqué précédemment. (Marque)

Napoli apparaît comme un prétendant surprise pour Miralem Pjanic après avoir pris contact avec le milieu de terrain indésirable de Barcelone. (Corriere dello Sport)

Southampton est sur le point de conclure un accord de 7,5 millions d’euros (6,4 millions de livres sterling) pour signer le défenseur de Turin Lyanco. (Tuttosport)

Le chef du Bayern Munich, Herbert Hainer, a déclaré que David Alaba embrassant l’insigne du Real Madrid lors de sa présentation l’avait choqué. (BILD)

Chelsea est prêt à payer plus que RB Leipzig et est également prêt à battre Manchester City contre la starlette barcelonaise Ilaix Moriba. (Mundo Deportivo)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

L’arrière latéral italien oublié de Chelsea, Davide Zappacosta, rejoindra l’Atalanta pour un contrat de quatre ans cette semaine. (Ciel Italie)

La Roma cherche à recruter le défenseur français Clément Lenglet de Barcelone avec Jose Mourinho cherchant à renforcer ses options défensives. (Corriere dello Sport)

Pol Lirola veut revenir à Marseille depuis la Fiorentina avec un examen médical qui aurait été programmé. (SportMediaSet)

Le milieu de terrain de Barcelone Alex Collado attire l’attention de Braga alors qu’il ne reste que huit jours dans la fenêtre de transfert. (Mundo Deportivo)

Milan se rapproche de la signature de l’attaquant monégasque Pietro Pellegri, qui devrait arriver en prêt avec une option d’achat. (Ciel Italie)

L’offre de l’Atletico Madrid pour Dusan Vlahovic a été rejetée par la Fiorentina, laissant Tottenham avec l’espoir d’un raid de fenêtre tardif. (Fabrizio Romano)

Diego Simeone admet que l’Atletico fera tout son possible pour signer un nouvel attaquant avant la fermeture de la fenêtre la semaine prochaine. (COMME)