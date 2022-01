Euro Paper Talk: Rangnick accepte la première signature de Man Utd alors que des pourparlers «secrets» révèlent deux accords avec des attaquants; Liverpool va re-signer l’ancienne star

Manchester United a conclu un accord pour Julian Alvarez et veut Mauro Icardi ensuite, avec deux départs, Liverpool envisage une décision surprise pour une ancienne star, tandis que l’Euro Paper Talk de mercredi affirme que Chelsea est prêt à payer un énorme salaire pour atterrir un monde -étoile de classe.

ALVAREZ ET MAURO ICARDI ENVISAGENT MANCHESTER UNITED

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait dit à l’agent Fernando Hidalgo qu’il voulait signer Julian Alvarez – mais doit d’abord régler l’avenir d’Anthony Martial.

La starlette argentine Alvarez semble destinée à quitter bientôt River Plate. Les clubs européens font la queue pour ses services, notamment United et Tottenham.

Un récent rapport affirme que les Reds sont prêts à payer la clause libératoire d’Alvarez ce mois-ci, aurait été fixé à 20 millions d’euros (16,7 millions de livres sterling).

Maintenant, selon il Gazzetta dello Sport, Rangnick a confirmé son intention de signer Alvarez à la suite d’une conversation avec son agent lundi soir.

Ils affirment que Rangnick a informé l’agent Fernando Hidalgo lors de la « réunion secrète » qu’il « aime beaucoup Alavrez ». De plus, on lui a dit que United avait les moyens financiers de signer le joueur avant la fin du mois.

Cependant, ils affirment que United doit d’abord finaliser le départ d’Anthony Martial, avec des pourparlers sur un déménagement à Séville en cours.

Mais une fois sa signature obtenue, Rangnick devrait alors faire d’Alvarez la première signature de son règne.

Unis aussi pour Mauro Icardi

Il semble que United et Rangick ne s’arrêteront pas là non plus.

En effet, selon L’Equipe, Rangnick envisage également d’obtenir la signature de Mauro Icardi du PSG.

Le journal affirme qu’il quittera probablement le PSG cet été et que United le considère comme un remplaçant approprié pour Edinson Cavani.

L’accord du vétéran uruguayen expire cet été, le laissant libre de quitter Old Trafford en tant qu’agent libre.

Le PSG espère utiliser les fonds levés par la vente d’Icardi pour faire venir la perle belge Charles De Ketelaere, récemment citée comme cible de Leicester.

COUTINHO RETOUR SUR LES CARTES POUR LIVERPOOL

Liverpool « envisage fortement » une décision choquante pour Philippe Coutinho, qui semble de plus en plus susceptible de quitter Barcelone pour un prix réduit. (But Brésil)

Chelsea devrait intensifier sa poursuite d’Erling Haaland cet été et avoir une « chance concevable de le signer » à la suite des récents commentaires de Romelu Lukaku. (SportBILD)

Arsenal reste enthousiaste à l’idée d’un accord pour Philippe Coutinho, mais ne le signera que s’il accepte une énorme réduction de salaire et que l’accord contient une option, plutôt qu’une obligation, d’acheter. (Sport)

Newcastle est « très sérieux » dans son intérêt à signer Mathias Ginter et est en train de devenir le principal rival du Bayern Munich pour la star du Borussia Mönchengladbach. (Inter Live)

La Roma assurera la signature d’Ainsley Maitland-Niles mercredi avec le joueur prêt pour un examen médical sur un contrat de prêt de 1 million d’euros. (Corriere dello Sport)

MILAN OLD BOY CONSEILLE DIVOCK ORIGI SWOOP

Demetrio Albertini conseille à l’AC Milan de signer Divock Origi car il » marquera beaucoup de buts en Serie A « . (Gazzetta dello Sport)

Leeds United serait sur le point de lancer une offre pour signer la cible de longue date du milieu de terrain Nahitan Nandez après que Cagliari a réduit son prix demandé à 16,6 millions de livres sterling. (Tuttomercatoweb)

Brentford est l’un des six clubs qui s’intéressent au milieu de terrain de Schalke Mehmet Can Aydın. Le Real Betis, Anderlecht, Lille, Marseille et Parme sont également enthousiastes. (Sport1)

Jean-Philippe Mateta est susceptible de quitter Crystal Palace en prêt avec un transfert temporaire à St Etienne sur les cartes. (Le Progrès)

Le Real Madrid est prêt à lancer une offre de 50 millions d’euros pour signer Kylian Mbappe ce mois-ci, alors que son avenir au PSG n’est pas résolu. (Sport)

DORTMUND VEUT QU’ADEEYEMI REMPLACE HAALAND

L’attaquant du Red Bull Salzbourg Karim Adeyemi est en train de devenir la principale cible du Borussia Dortmund pour remplacer Erling Haaland cet été. (Marque)

La Juventus garde un œil sur Gabriel Slonina, un gardien de 17 ans sous contrat avec le Chicago Fire FC. (Tuttosport)

L’arrière latéral de Barcelone Sergino Dest n’envisage pas de quitter le club face à l’intérêt de l’Atletico Madrid, du Bayern Munich et de Chelsea. (Sport)

La cible de Newcastle, Samuel Umtiti, renonce à essayer de se frayer un chemin dans l’équipe de Barcelone et prévoit maintenant de partir ce mois-ci. (Mundo Deportivo)

L’Inter Milan souhaite que le gardien vétéran Samir Handanovic signe un nouvel accord malgré l’arrivée estivale d’Andre Onana. (Gazzetta dello Sport)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

Barcelone impose dimanche à Ousmane Dembele la date limite pour la signature ou le rejet d’un nouvel accord. Si vous ne signez pas, le joueur sera transféré sur la liste avec effet immédiat. (Sport)

Manchester United a pris contact pour signer Dan-Axel Zagadou du Borussia Dortmund. (Transferts Fussball)

Le Real Madrid refroidit son intérêt à Antonio Rudiger et aucune offre formelle ne sera faite après une série de pourparlers avec le défenseur de Chelsea. (Marque)

West Ham doit agir rapidement si leurs discussions avec Gabriel Barbosa doivent être récompensées après qu’un rapport a révélé que Newcastle se préparait à intensifier sa poursuite. (90 minutes)

L’AC Milan vise la signature de l’attaquant nantais Randal Kolo Muani en janvier. (Gazzetta dello Sport)