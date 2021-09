Euro Paper Talk : Solskjaer joue la carte d’as de Pogba alors que deux options de transfert se ferment ; Man City conclut un énorme accord de 75 millions d’euros

in

Paul Pogba semble destiné à assurer un revirement de son avenir après la fermeture de deux voies de transfert, Tottenham et Arsenal continueront de surveiller une star de la France avant janvier, tandis que l’Euro Paper Talk de mercredi affirme que Manchester City a fait des progrès sur un accord énorme .

POGBA CONVAINCU PAR RONALDO ET DEVIENT RESTER À MAN UTD

Paul Pogba semble de plus en plus susceptible de signer un nouvel accord pour rester à Manchester United, selon des informations.

Les 350 000 £ actuels du milieu de terrain par semaine doivent expirer à l’été 2022 et il semble probable qu’une séparation des voies soit envisagée.

United a résisté à toutes les occasions de pousser Pogba par la porte de sortie cet été, malgré de nombreux rapports selon lesquels ils pourraient vendre le joueur de 28 ans.

Cependant, après un début de saison prometteur où il compte déjà cinq passes décisives, Pogba semble désormais destiné à rester. Les discussions sur un nouvel accord se poursuivent entre les responsables de United et l’agent Mino Raiola, selon Fabrizio Romano.

Pogba semble convaincu que United est prêt à se battre pour les honneurs sous Ole Gunnar Solskjaer. De plus, la signature de Cristiano Ronaldo semble renforcer cette conviction.

De plus, deux des destinations potentielles de Pogba semblent désormais inaccessibles.

Premièrement, le Real Madrid n’apparaît plus comme une option viable. C’est après qu’ils ont plutôt signé Eduardo Camavinga dans le cadre d’un contrat de 30 millions d’euros.

Le milieu de terrain français était considéré par United comme un remplaçant potentiel de Pogba, mais il a plutôt déménagé au Bernabeu.

De plus, le PSG semble maintenant avoir tourné son attention vers Franck Kessie. L’homme de l’AC Milan est en fin de contrat l’été prochain et Todofijaches affirme qu’il y signera en tant qu’agent libre en 2022.

De plus, Solskjaer est prêt à jouer un as en informant Pogba qu’il peut devenir l’homme principal de United. Il veut accorder au milieu de terrain un rôle libre et sans les limitations que Jose Mourinho a imposées à son jeu. Il est également prêt à lui dire qu’il le regrettera énormément s’il part maintenant alors que le club revient à son meilleur niveau.

Pogba laisse entendre qu’il est heureux à United

Pogba a également fait allusion à son bonheur à Old Trafford dans une récente interview.

S’adressant à la chaîne de télévision norvégienne TV2, Pogba a déclaré : « Pour être honnête, je suis très heureux, je m’amuse. La Premier League est de retour, je rejoue au football après de belles vacances, donc c’est très, très bien.

«Quand vous arrivez en finale et que vous perdez, c’est toujours très douloureux. Maintenant, nous avons faim de faire mieux que la saison dernière et nous voulons gagner un trophée.

“Je suis heureux. Pour être honnête, je suis content de me sentir bien. Je suis en bonne santé, je n’ai aucune blessure et je suis heureux.

MAN CITY FAIT PROGRESSER LE TRANSFERT D’ERLING HAALAND

Manchester City fait déjà le travail préparatoire et est « actuellement favori » pour obtenir la signature de 75 millions d’euros d’Erling Haaland en 2022. (Bild)

Barcelone s’est retiré d’un accord de dernière minute pour signer Hector Bellerin en prêt d’Arsenal avec Ronald Koeman bloquant le mouvement. L’arrière latéral a plutôt fait un prêt au Real Betis. (Sport)

Franck Kessie signera pour le PSG en tant qu’agent libre l’été prochain après avoir décidé de ne pas renouveler son contrat avec l’AC Milan. (Todofijaches)

Arsenal et Tottenham continueront de surveiller Houssem Aouar avant la fenêtre de janvier après avoir échoué à le faire signer à Lyon le jour de la date limite. (Ciel Italie)

Les loups ont vu une offre de 18 millions d’euros pour le défenseur Duje Caleta-Car acceptée par Marseille mais rejetée par le défenseur tard le jour de la date limite. (L’Equipe)

MAN UTD ÉCHEC DANS LE DÉPLACEMENT DU TRIPPIER

Manchester United a vu une dernière offre de 20 millions d’euros pour Kieran Trippier rejetée par l’Atletico Madrid le jour de la date limite de transfert. (Sport1)

Lautaro Martinez signera un nouvel accord à l’Inter Milan après la pause internationale d’une valeur de 6 millions d’euros par an et supprimera sa clause de sortie de 111 millions d’euros. (Gazzetta dello Sport)

Steven Nzonzi, Davide Santon et Federico Fazio sont confrontés à une période difficile à Rome après que les trois mouvements de jour limite refusés par le club. (Calciomercato)

Crystal Palace a raté la date limite de signature de Jeremie Boga après que l’ailier de Sassuolo ait rejeté leur approche. (Téléfoot)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

Franck Ribéry pourrait rester en Serie A, avec l’ancien joueur autonome de la Fiorentina en négociations avec Hellas Verona. (Ciel Italie)

Eduardo Camavinga dit que ses rêves se sont réalisés après avoir signé pour le Real Madrid en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert de 30 millions d’euros le jour de la date limite. (Téléfoot)

Le Rayo Vallecano va signer l’ancien attaquant de Manchester United et Chelsea Radamel Falcao pour un contrat de deux ans. Le joueur de 35 ans est un joueur autonome ayant quitté Galatasaray. (Marque)

Leeds paiera la moitié du salaire de Helder Costa après que Valence ait signé l’ailier en prêt avec une option pour en faire un contrat permanent de 10 millions d’euros. (Tribuna Deportiva)

Toby Alderweireld admet qu’il a quitté Tottenham pour Al-Duhail cet été afin de passer plus de temps avec sa famille. (Het Laatste Nieuws)