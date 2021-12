Euro Paper Talk : un autre coup de maître d’Edwards à l’approche de la signature d’un « conte de fées » à Liverpool ; Leeds lié à deux nouveaux contrats de milieu de terrain

Liverpool travaille sur le retour au club de Philippe Coutinho pour un prix avantageux, Leeds poursuit deux nouveaux milieux de terrain, tandis que l’Euro Paper Talk de mercredi affirme que Ralf Rangnick donne la priorité à un accord de 35 millions de livres sterling pour Manchester United en janvier.

COUTINHO ‘PRÈS DU RETOUR DE LIVERPOOL’

Liverpool travaillerait sur un accord en janvier pour signer à nouveau Philippe Coutinho dans ce qui pourrait s’avérer un retour de conte de fées.

Le milieu de terrain a quitté Anfield en janvier 2018 pour un montant pouvant atteindre 142 millions de livres sterling – à ce jour, le troisième plus gros du football mondial.

Le déménagement au Camp Nou ne s’est cependant pas déroulé comme prévu, le Brésilien n’ayant pas réussi à convaincre une série de managers. En effet, il n’a que 26 buts en 106 apparitions avec les Blaugrana.

Il semble maintenant que son séjour en Catalogne touche à sa fin.

En effet, des rapports en Espagne ont poussé la théorie selon laquelle Coutinho ne figure pas dans les plans à long terme du nouvel entraîneur Xaxi. Et ils auraient écouté les offres avant la fenêtre de janvier.

Coutinho à gagner

Maintenant, selon Mundo Deportivo, Coutinho a été proposé à Newcastle et Tottenham.

Et tandis que Newcastle est enthousiaste, Coutinho ne se voit apparemment « pas vivre dans la ville ». Les Spurs, quant à eux, n’ont aucun intérêt à conclure un accord.

Cependant, selon Gabriel Sans du journal, Liverpool est également en lice et est prêt à conclure un accord.

En effet, un retour à Anfield serait en quelque sorte un retour de conte de fées pour le joueur. Coutinho est considéré comme la couverture parfaite dont Liverpool a besoin avec Sadio Mane et Mohamed Salah tous deux destinés à la CAN.

En outre, le directeur sportif Michael Edwards espère obtenir sa signature pour seulement 21,2 millions de livres sterling (25 millions d’euros). Cela vaut une fraction des frais pour lesquels Liverpool lui a permis de partir.

Et si Jurgen Klopp peut à nouveau écouter Coutinho, la signature prouvera un autre coup de maître de transfert d’Edwards.

LEEDS CHASSANT NANDEZ ET AQUINO

Leeds semble enfin prêt à recruter un nouveau milieu de terrain avec Cagliari susceptible d’accepter une offre de 22,5 millions de livres sterling pour Nahitan Nandez. (Calciomercato)

Si Nandez s’avère trop cher, Leeds envisage également de déménager pour le milieu de terrain péruvien Pedro Aquino, du club mexicain du Club America. (Libéro)

Ralf Rangnick donnera la priorité à la signature d’Amadou Haidara du RB Leipzig en janvier et est prêt à payer la clause de sortie de 35 millions de livres sterling dans son accord. (Todofijachés)

Barcelone est prêt à rivaliser avec Arsenal dans la course pour signer l’attaquant de l’Internacional Yuri Alberto en janvier. (COMME)

Le Borussia Dortmund clôture la signature de Hakim Ziyech en janvier, Thomas Tuchel étant prêt à sacrifier le Marocain. (Gazzetta dello Sport)

Newcastle devra payer 25,4 millions de livres sterling s’il veut signer le prêt d’Arsenal à Stuttgart, Konstantinos Mavropanos. (SportBILD)

BARCELONE REFUSE DE REFUSER LES LIENS FERRAN TORRES

Le chef de Barcelone, Mateu Alemany, refuse de rejeter les liens avec Ferran Torres en déclarant: « Nous avons une idée claire de ce que nous voulons faire. » (Mundo Deportivo)

L’offre de 34 millions de livres sterling de Newcastle à Lyon pour le meneur de jeu brésilien Lucas Paqueta a été rejetée. (Le10 Sport)

Philippe Coutinho n’a pas non plus intérêt à signer pour Newcastle et « ne se voit pas vivre dans la ville ». (Mundo Deportivo)

L’ailier de Barcelone Ousmane Dembele a finalement décidé de signer un nouvel accord pour rester au Camp Nou. L’ailier de la Coupe du monde a attiré l’attention de Liverpool. (Téléfoot)

Les affirmations selon lesquelles Leeds United aimerait signer le milieu de terrain de l’Atletico Mineiro, évalué à 20 millions de livres sterling, Guilherme Arana, ont été rejetées. (Canal Galotube)

Chelsea aurait offert à l’AC Milan et à Napoli la possibilité de recruter le défenseur Malang Sarr en janvier. (CalcioNapoli24)

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

Chelsea a vu une offre de 72 millions de livres sterling pour le défenseur du Paris Saint-Germain Marquinhos échouer au cours de l’été. (L’Equipe)

Valence envisagerait un accord surprise pour l’ancienne star vétéran de l’Atletico Madrid Diego Godin. (Marque)

Tottenham et Celtic s’affronteraient pour la signature de l’ailier niçois Deji Sotona. (divers)

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani, est en pourparlers sur un accord pour acheter Pescara, l’équipe de Serie C, avec le président du club des Abruzzes, Daniele Sebastiani, prêt à vendre. (PescaraSport24)

L’AC Milan s’efforce de recruter Romain Faivre de Brest en janvier après son magnifique début de saison. (Gazzetta dello Sport)

Liverpool envisage de signer une star de Naples Piotr Zielinski, avec Jurgen Klopp un admirateur de longue date du Pôle. (Calciomercato)