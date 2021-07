Euro2020 : Jamie Carragher soutient la star anglaise pour battre Harry Kane au titre de joueur du tournoi

Raheem Sterling a trouvé le chemin des filets à trois reprises à l’Euro (Photo de CARL RECINE / POOL / .) (Photo de CARL RECINE/POOL/. via .)

La légende de Liverpool Jamie Carragher pense que Raheem Sterling battra ses coéquipiers Harry Kane et Harry Maguire pour être nommé joueur de l’Euro2020.

L’attaquant de Manchester City a marqué trois fois dans le tournoi jusqu’à présent et il a remporté un penalty crucial alors que les Three Lions ont battu le Danemark hier soir pour réserver leur place pour la finale de dimanche contre l’Italie.

Les hommes de Roberto Mancini ont eux-mêmes connu un bon tournoi, avec des joueurs comme Leonardo Spinazzola et Federico Chiesa impressionnant pour les quadruples vainqueurs de la Coupe du monde.

Mais Carragher pense que le vainqueur sera Sterling, car il s’est avéré plus influent que Kane et Maguire.



Carragher soutient Sterling au-dessus de Kane et Maguire (Photo de Peter Powell/Pool via .)

Lorsqu’on lui a demandé qui l’avait le plus impressionné lors du tournoi, Carragher a déclaré à Sky Sports : ” Raheem Sterling.

“Je l’ai dit après les matchs de groupe, je pense que Raheem Sterling est de loin le meilleur joueur anglais.

“Il y avait beaucoup de discussions avant la compétition que sa position dans l’équipe était à gagner, ce que je ne pouvais pas comprendre car il a été exceptionnel pendant [manager] Gareth Southgate depuis la Coupe du monde, sur une période de deux ou trois ans

«Et surtout la façon dont Harry Kane joue, s’enfonce plus profondément dans le ballon et essaie de monter sur le ballon, vous devez avoir des gens qui courent derrière et ont le rythme derrière.

«Je pense qu’avant le début de ce tournoi, les deux prénoms sur la feuille d’équipe, si tout le monde était en forme, seraient Harry Kane et Harry Maguire – mais maintenant ce doit être Raheem Sterling qui les rejoint.

« Normalement, le joueur du tournoi vient de la nation qui a remporté le tournoi, mais pas tout le temps.

‘L’Italie aura quelques cris, l’arrière gauche [Leonardo Spinazzola] qui ne va malheureusement pas jouer la finale [due to injury] et (Federico)Chiesa est venu et a fait un excellent travail. Les deux défenseurs centraux aussi.

« Il n’y a pas que Raheem Sterling dans l’équipe d’Angleterre – je pense que Harry Maguire a eu une énorme influence depuis son retour, Harry Kane revient maintenant à ce que nous attendons de lui en termes de buts et de performances.

“Mais je pense que Raheem Sterling, en ce moment, a à perdre, dirons-nous.”

Gareth Southgate devrait s’en tenir au système 4-2-3-1 qui a bien fonctionné contre le Danemark lors de la pièce maîtresse de dimanche.

Cela signifie qu’il n’y a que quelques places à gagner, Bukayo Saka étant le plus à risque de perdre sa place malgré une autre performance impressionnante.

Phil Foden, Jack Grealish ou Jadon Sancho pourraient entrer sur le côté selon la façon dont Southgate veut s’aligner.

À l’arrière, Kyle Walker et Luke Shaw devraient conserver leurs places de part et d’autre de Harry Maguire et John Stones.

