Eurobasket 20201 – Mondelo : “Notre défense peut nous donner le choix avec la Serbie”

22/06/2021 à 10h05 CEST

L’entraîneur espagnol Lucas Mondelo Il a mis en garde contre la difficulté d’affronter la Serbie en quarts de finale de l’Eurobasket mercredi mais était convaincu que s’ils maintenaient leur défense des derniers matches, ils pourraient avoir des options.

« La Serbie est une équipe très forte, très dure. Ce sera très difficile de jouer contre elle mais notre défense nous relie et nous donne de la liberté en attaque et il est possible que nous ayons une chance”, a déclaré le coach en conférence de presse après la victoire en huitièmes de finale. contre le Monténégro.

Concernant cette rencontre, il s’est dit très satisfait qu’ils aient suivi la ligne de “provoquer des erreurs chez le rival & rdquor; et de partager le ballon en attaque.

«Nous avons réussi à perdre 20 balles et nous avons donné 25 passes décisives, démontrant ainsi notre jeu choral, notre jeu d’équipe. Je tiens à souligner la défense que nos centres ont apportée aux joueurs importants du Monténégro & rdquor;, a-t-il souligné.

Mondelo a expliqué que ce mardi l’équipe se reposera dans la matinée après avoir enchaîné « deux matchs très exigeants & rdquor; et dans l’après-midi, ils feront « un travail tactique & rdquor ; sans charger « les jambes des joueurs & rdquor ;.

De son côté, l’entraîneur monténégrin Jelena Skerovic ont regretté de ne pas avoir pu suivre leur « plan de match & rdquor; et il l’a imputé aux nombreuses pertes qu’ils ont subies en première mi-temps et qui ont permis à l’Espagne de « marquer dans une contre-attaque & rdquor;

« Les défaites nous ont tués, elles nous ont laissés sans confiance & rdquor ;, a reconnu la sélectionneuse, qui a pourtant assumé son infériorité dans ce ‘huitième de finale’ de franchissement.

« L’Espagne est meilleure que nous, on ne peut que les féliciter mais pour nous ça a été un super test & rdquor ;, a assuré le chef de l’équipe monténégrine.