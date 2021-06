Eurobasket Féminin 2021 – Ginzo et Quevedo complètent l’équipe espagnole

17/06/2021 à 12h30 CEST

Les douze joueuses qui représenteront l’Espagne à l’Eurobasket féminin sont déjà connues, et qui enregistreront les absences sensibles d’Alba Torrens et Tamara Abalde. Lucas Mondelo présentera aujourd’hui la liste définitive des douze joueurs qui participeront au tournoi, une liste qui comprend l’attaquant Laura Quevedo et la puissance en avant Paula ginzo pour remplacer Torrens et Abalde.

Les deux joueurs ont été isolés de l’équipe depuis vendredi dernier après avoir été testés positifs pour COVID et, depuis lors, de nouveaux tests ont été effectués quotidiennement selon les protocoles établis. Lors du dernier test effectué hier, mardi, Tamara Abalde était négative et Alba Torrens positive.

L’entraîneur national et la Fédération ont pris la décision de les remplacer par Laura Quevedo et Paula Ginzo, joueuses qui figurent sur la liste 12+2 que la FIBA ​​autorise pour cet EuroBasket compte tenu de la situation provoquée par le COVID. La décision de les remplacer est conditionnée par les règlements et protocoles de la FIBA.

“Ce sont deux blessés très importants pour l’équipe, mais vu l’évolution de la situation de chacun, Tamara n’arriverait qu’à la deuxième phase de l’EuroBasket et Alba, dans le meilleur des cas, à la phase finale. Les attendre, ce serait démarrer le championnat à 10 joueurs, avec les risques que cela comporte & rdquor ;, a souligné Lucas Mondelo, qui a également souligné qu'”ils ne se sont pas entraînés depuis la semaine dernière et les intégrer pourrait ainsi faire courir un risque à leur physique & rdquor ;. Ainsi, Alba et Tamara rejoindront l’équipe avec leurs 12 coéquipières le 5 juillet, début de la tournée de préparation aux Jeux Olympiques.