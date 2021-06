Eurobasket féminin 2021 – Mondelo : « La Serbie aime jouer au chaos »

23/06/2021

Le à 06:34 CEST

.

Lucas Mondelo, entraîneur de l’équipe espagnole de basket-ball, a parlé à . des forces et des faiblesses de la Serbie, rivale en quarts de finale de l’Eurobasket, et dont il a dit qu'”aime jouer au chaos”.

“Ce sont de vieilles connaissances, un bloc homogène qui sont ensemble depuis de nombreuses années et qui n’ont pas de blessés comme nous. Ce sera très difficile, mais nous devons jouer nos tours”, a-t-il déclaré. Lucas Mondelo.

Le rythme du jeu et la défense seront quelques-uns de ces points forts des Espagnols.

“C’est vrai que si nous pouvons imprimer un rythme très élevé, cela n’a pas un grand coût d’erreurs pour nous, nous aurons un brochet en Flandre face aux troisième et quatrième quart-temps, mais ils vont parfois temporiser et picorer à d’autres”, a expliqué à . Mondelo.

“La Serbie aime jouer le chaos, ils ont des joueurs qui poussent, ils chargent beaucoup le rebond offensif avec ce qu’ils ont de deuxièmes options et de tirs de trois et c’est ce qui fait beaucoup de dégâts aux rivaux”, a-t-il poursuivi.

La défense espagnole change beaucoup le jeu des rivaux.

“Nous avons un squelette défensif et une prémisse à respecter, mais selon le rival, comme s’il s’agissait d’une salade, nous mettons plus ou moins d’olives, de carottes ou de betteraves. C’est l’idée et cela nous permet de jouer en arrivant, en jouant avec des espaces et prendre de meilleures décisions en attaque », a expliqué l’entraîneur.

La Serbie est une équipe de vétérans et si le rythme est élevé, ils peuvent toujours le payer à la fin.

« Ce sont des vétérans entre guillemets, nous avons aussi Laia Palaos. Ils ont beaucoup d’expérience, ils savent réguler les temps, quand il faut faire un maximum d’efforts et quand il faut faire des compromis et ça les rend très dangereux car, en plus, ils ont beaucoup de talent”, a-t-il confié. . Mondelo.

Sonja vasique Il est la star de l’équipe, mais la Serbie est beaucoup plus talentueuse.

“En plus de Sonja vasique, ils ont Nevena Jovanovic, à Ruisseau Jelenasya une jeune femme qui est appelée à remplacer Vasique Comment c’est Aleksandra Crvendakic. Ces joueurs donnent à l’équipe ce point d’énergie qui peut manquer dans un instant et le fait d’avoir les nationalisés à la base leur donne ce point de vitesse qu’ils n’avaient pas auparavant », a-t-il déclaré.

Il est également vrai que l’Espagne a presque toujours battu la Serbie.

“Avec nous, ils ont toujours eu des problèmes car nous avons changé leurs défenses et nous ne sommes pas tombés dans leur chaos en raison de la qualité de nos bases et ils ont dû attaquer cinq contre cinq, ce qui ne leur va pas si bien à cause de notre type de défense et c’est le nôtre. truc », a-t-il observé Mondelo.

“Ils veulent vraiment nous battre. C’est une motivation et un défi pour eux, mais cela peut devenir un fardeau si nous endurons et prenons le jeu où nous voulons, mais pour cela nous devons bien aller sur le terrain et supporter leur jeu depuis longtemps”, a poursuivi l’entraîneur.

Ce sera donc un match de force physique et mentale.

“S’il y a deux équipes mentalement fortes, ce sont elles et nous. Les Serbes, garçons et filles, sont des équipes d’une force mentale brutale”, a-t-il déclaré. Mondelo.

Quant à son point faible, le coach a évoqué l’équilibre défensif.

“Leur point le plus faible est l’équilibre défensif, même s’ils sont prêts à arrêter le ballon avec des fautes. Le travail de changements défensifs les faisant sortir de leurs espaces habituels les déloge un peu”, a-t-il souligné.

« Quant à vos atouts, Vasique Oui Jovanovic Ils sont les plus importants en attaque à cause des balles chaudes qui sont jouées, et au niveau défensif ruisseaux ça leur donne une grande force”, a complété le technicien.

“Le match devrait se terminer sans qu’il y ait pile ou face car nous sommes une équipe en construction et quand cette patate chaude se produit, on ne définit pas qui la joue. En Serbie, cependant, il est très clair qui le jouera. va le jouer. Là, ils ont un avantage », a-t-il conclu. Lucas Mondelo.