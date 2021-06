Eurobasket Féminin 2021 – Mondelo : « Les arbitres ne nous respectent pas »

26/06/2021 à 19h25 CEST

L’entraîneur espagnol Lucas Mondelo s’est plaint de la manque de respect de l’arbitrage qui, selon lui, a eu son équipe dans l’Eurobasket, après la défaite contre la Russie qui les laisse sur les six premiers et donc la prochaine Coupe du monde.

« Les arbitres ne nous respectent pas. Je te dis pourquoi. Les joueurs phares des autres équipes sont exempts de fautes et nos plus jeunes joueurs ont été inculpés de fautes. Désormais, il nous manque des noms par rapport aux autres équipes & rdquor;, a-t-il souligné lors de la conférence de presse.

« (Raisa) Musina et (Maria) Vadeeva qui sont les acteurs les plus importants en Russie, ils ont tous les deux joué 37 minutes, ils ont mis les mains et ils ont fait ce qu’ils voulaient et l’un a terminé avec une faute et l’autre avec un zéro. Je fais du basket depuis 30 ans et je n’avais jamais vu ça, a ajouté Mondelo, qui a précisé que si cette situation s’était produite parce que les deux n’avaient pas défendu ils auraient marqué « 200 points ».

“Espagne, avec ce qu’il a fait au cours des vingt dernières années, mérite plus de respect. Ça me rend triste. Il est très difficile de jouer contre une équipe dont les joueurs les plus importants n’ont pas commis de faute et Nous avons dû avoir Astou Ndour assis pendant de nombreuses minutes avec trois fautes& rdquor;, a-t-il souligné.

En tout cas, l’entraîneur espagnol a déclaré que le match était parti”à la dernière minute du deuxième quart-temps et au premier du troisième& rdquor; par ses propres erreurs. “Mais s’ils vous respectent, les erreurs font moins de mal” a-t-il souligné.

« Cela dit, ça montre qu’ils ne nous respectent pas, nous avons pu gagner chaque match. Nous avons fait des erreurs et nous avons manqué un peu d’expérience mais nous continuerons à travailler en attaque et en défense pour grandir pour les Jeux Olympiques & rdquor;, a-t-il assuré.

Le technicien a dit qu’ils contrôlaient “très bien& rdquor; les deux premiers quarts mais que dans la dernière minute du second le « manque d’expérience & rdquor; de certains de ses joueurs, il a permis à la Russie de se rapprocher, puis son rival les a punis pour chaque nouvelle erreur. “Ils nous ont pénalisés avec quatre triples et deux plateaux faciles& rdquor;, a-t-il déploré.

“Je suis très fier de mon équipe. Nous avons pu gagner tous les matchs, avec tous les problèmes que nous avons eus et avec les jeunes joueurs qui s’entraînent encore tout en jouant, et cela me rend extrêmement optimiste pour l’avenir », a déclaré Mondelo, qui a remercié les vétérans pour leur travail dans la formation des jeunes femmes.

“Malgré la perte d’une référence comme Alba (Torres) l’équipement n’est pas froissé, nous avons fait un pas en avant et nous sommes prêts. J’espère que nous franchirons une nouvelle étape dans les JeuxFaisons-le un peu mieux », a déclaré Mondelo, qui a rappelé qu’ils disposaient d’un coup franc pour aller en demi-finale.

“Dans 10 jours quand on se reverra l’équipe fera un pas en avant. On va bien le faire c’est sûr, ce que je ne sais pas c’est jusqu’où on ira. Ensuite, nous devrons préparer les fenêtres et pour l’Europe 2023 de remettre les choses à leur place & rdquor;, a-t-il conseillé.

De son côté, le technicien russe, Alexandre Kovalev, il s’est montré très satisfait du triomphe et pour avoir réussi à terminer l’Eurobasket parmi les six premiers.

« Tout le monde a vu ça nous avons pu battre la Belgique et nous battre pour les médailles, Personne n’y croyait dans la première phase mais nous l’avons prouvé & rdquor;, a-t-il souligné après avoir battu l’Espagne.

« Je tiens à féliciter mon équipe, le staff technique, la fédération et toute la Russie. C’était un match difficile, on a réussi à s’adapter à la fin et c’est une belle victoire de battre les champions d’Europe & rdquor;, a-t-il souligné.