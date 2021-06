Eurobasket féminin 2021 – Torrents et Abalde ratent ça

17/06/2021 à 12:05 CEST

L’entraîneur espagnol, Luis Mondelo, ça a donné la liste définitive de l’Eurobasket avec deux victimes notables : celles d’Alba Torrents et de Tamara Abalde, tous deux touchés par le coronavirus. Les joueurs internationaux sont isolés depuis vendredi dernier, date à laquelle ils ont été testés positifs au Covid-19. Ce mardi, Torrents a de nouveau été testé positif et Abalde négatif, mais l’entraîneur, en collaboration avec la Fédération espagnole, a décidé de les remplacer par d’autres joueurs..

Ceux qui ont finalement été choisis pour jouer l’Eurobasket, qui débutera jeudi prochain, le 17 juin, sont l’attaquante Laura Quevedo et l’attaquante Paula Ginzo., qui complétera l’appel à 12 joueurs pour jouer le tournoi et où L’Espagne fait ses débuts contre la Biélorussie à 21h00..

Luis Mondelo a reconnu que ses absences sont importantes, mais la décision prise est la bonne : « Il y a deux blessés très importants, mais vu l’évolution de la situation de chacun, Tamara n’atteindrait la deuxième phase et Alba, dans le meilleur des cas, qu’à la phase finale. Les attendre reviendrait à démarrer le championnat à 10 joueurs, avec les risques que cela comporte & rdquor;.

Atteindre la troisième médaille d’or consécutive, la grande illusion

L’équipe espagnole dirigée par Luis Mondelo commence sa participation à l’Eurobasket avec le grand objectif de répéter la médaille d’or pour la troisième fois consécutive, ce qui serait historique dans l’histoire du basket-ball féminin espagnol. L’Espagne est incluse dans le groupe A avec la Biélorussie, la Suède et la Slovaquie et la compétition durera jusqu’au dimanche 27 juin prochain.

Les sites de l’événement sont Strasbourg et Valence, où l’équipe nationale jouera tous ses matches et où se jouera également la phase finale. Obtenir une médaille, ce serait la huitième d’affilée et signifierait ne plus descendre de podium depuis 2013.