Eurocoupe | Dani Olmo, le meilleur de la première partie d’Espña

07/06/2021

Le à 22:01 CEST

Luis Enrique Il en a surpris plus d’un avec son alignement pour la demi-finale de l’Eurocup contre l’Italie, faisant asseoir Álvaro Morata et pariant sur Dani Olmo comme un “faux 9”, en plus de Ferran Torres et Mikel Oyarzabal complétant le trident en attaque.

En peu de temps, le football lui-même était d’accord avec l’entraîneur, et son pari sur Olmo s’est avéré fructueux. Le joueur de Leipzig a parfaitement compris son rôle sur le terrain et a été le meilleur de la première mi-temps à Wembley.

Olmo est sorti pour recevoir des balles et a rendu folle la défense « azurra ». Bonucci et Chiellini Ils ne savaient pas comment réagir aux désactivations et aux baisses entre les lignes pour recevoir d’Olmo, et ses mouvements ont créé de nombreuses opportunités dont Oyarzabal et Torres ont pu profiter., bien que finalement le succès ne soit pas arrivé.

De plus, l’exazulgrana a eu la meilleure chance des 45 premières minutes, avec un double coup; d’abord repoussé par la défense puis par le gardien Gianluigi Donnarumma, avec un superbe arrêt qui a sauvé les Italiens.

Olmo a terminé la première mi-temps avec un taux de réussite de 88 % dans les passes, générant un total de trois occasions, dont une au but.. Le seul coup entre les trois bâtons du match pour les deux équipes, et de loin, le joueur qui a créé le plus de danger sur la belle herbe du fief anglais.