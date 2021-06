Eurocoupe | Kroos révèle ce qu’il a parlé avec Cristiano en Allemagne

21/06/2021 à 11h23 CEST

L’une des images qui ont ému le Real Madrid dans ce championnat d’Europe est celle de Cristiano Ronaldo et Toni Kroos embrassé lors du match Allemagne – Portugal de cette semaine en phase de groupes. Quelques images de complicité et une conversation décontractée entre deux amis et anciens coéquipiers, ainsi que des voisins du box-office du Bernabéu, qui n’ont pu être dévoilés en raison de la pratique déjà habituelle des footballeurs de se couvrir la bouche lorsqu’ils parlent.

Malgré cela, Toni Kroos Il en a parlé dans le podcast qu’il a avec son frère Felix, appelé “Einfach mal Luppen”.

“J’ai joué avec lui pendant quatre saisons et Je n’exagère pas quand je dis que bien sûr j’ai eu les plus grands succès avec lui et grâce à lui. Nous étions voisins de vestiaire tout le temps. Alors bien sûr, j’étais content de le revoir. Il est parti depuis longtemps et nous ne nous voyons pas souvent. On ne joue pas contre la Juventus”, a commenté Toni Kroos à propos du match, pour révéler plus tard le contenu de la conversation.

« Nous avons parlé brièvement du match, bien sûr, mais aussi des matchs à venir. Je leur souhaite bonne chance et j’espère qu’ils se qualifieront pour le prochain tour avec nous. À part ça, Je lui ai demandé comment il va en Italie, il est là depuis trois ans. Vous n’avez pas tout le temps du monde après le match et vous ne passez pas inaperçu. Déjà à l’intérieur, on change aussi les chemises. C’était agréable de le revoir”, a ajouté le footballeur madrilène.

En plus de Cristiano, Kroos, dans ce match, a rencontré un autre ancien coéquipier, Pepe, et ils n’avaient pas coïncidé avec lui depuis longtemps : « Pepe est aussi un gars exceptionnel qui parfois cela semble très sauvage sur le terrain et cela ne semble pas si beau, mais c’est totalement sauvage en dehors du terrain. Et Cristiano exactement pareil”.