Eurocup aujourd’hui | Pologne – Slovaquie : Lewandowski et Hamsik face à face

14/06/2021

Le à 09:40 CEST

Peu d’équipes dépendent autant d’un leader que Pologne Oui Slovaquie, les prochains rivaux des « rouges » qui se mesurent cet après-midi à Saint-Pétersbourg. Peu importe que l’un ait 32 ans et l’autre 33. Robert Lewandowski est le grand espoir d’une équipe polonaise qui a tenu bon avec le seul mais grand argument de son « tueur » après les absences de Milik et Piatek.

Côté slovaque, au contraire, tout le pays respire pour la reprise « in extremis » de son indiscutable star, Marek Hamsik, arrivé au rendez-vous entre cotons en raison d’un malaise chez le jumeau et récemment signé par le turc Trabzonspor.

L’Épine dans Robert Lewandowski

La Pologne de Paulo Sousa Partie comme favori pour gagner, même si pour cela, Lewandowski devra proposer une version plus proche de celle de l’insatiable “Golden Boot” avec le Bayern Munich et ses 41 buts en Bundesliga, contrairement à celui plus terne qu’il exhibe habituellement avec son sélection. Une épine dans le trou qu’il espère sortir dans ce tournoi.

De son côté, la Slovaquie veut profiter du « high » de la présence de Hamsik. L’entraîneur, Stefan Tarkovic, a admis que « Les joueurs sont impatients, le premier match est toujours très excitant & rdquor ;.

Les onze possibles

Pologne: Szczesny ; Bereszynski, Glik, Bednarek ; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz ; Klich, Zielinski ; et Lewandowski.

Slovaquie : Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan ; Kucka, Hromada ; Haraslin, Hamsik, Mak ; et le doute.

Arbitre: Ovidiu Hategan (RUM).

Stade de Saint-Pétersbourg. (18h00 / Quatre).