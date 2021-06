Eurocup : Compositions Espagne – Suède du Jour 1

14/06/2021

Le à 19:59 CEST

L’équipe espagnole fait ses débuts ce lundi soir contre la Suède dans un championnat d’Europe qui signifie un nouveau départ pour les « Rouges ». Luis Enrique commande cette nouvelle ère avec une multitude de débutants en retard et une équipe jeune. Pedri, Jordi Alba et un Sergio Busquets en quarantaine après avoir été testés positifs au COVID, sont les seuls représentants du FC Barcelone. Devant, L’Espagne aura une Suède épuisée sans ses accessoires en attaque Ibrahimovic (genou blessé) et Kulusevski (positif pour COVID). L’équipe de Janne Andersson basera ses armes sur le collectif et sur un Alexander Isak qui a réalisé une belle saison au Real.

Le « Rouge » doit commencer à ajouter trois points non seulement pour repartir du bon pied face à la lutte pour le leadership, mais pour reprendre confiance après quelques jours pleins d’incertitude après le positif de ‘Busi’ et la gestion ultérieure et avec une équipe qui a encore beaucoup à prouver.

Pour le match d’ouverture à La Cartuja, « Lucho » a choisi les onze suivants : Unai Simón, Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Rodri, Koke, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres et Morata.