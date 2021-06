Eurocup : Immobile – Yilmaz, duel d’hommes armés pour le coup d’envoi de l’Eurocup

06/11/2021

Act à 12:52 CEST

Ce vendredi aux JO de Rome le coup d’envoi sera donné à une Eurocup qui est prévu excitant. Le grand rendez-vous des équipes du continent est toujours marqué par les grands duels entre les footballeurs les plus en forme du continent et Italie – Turquie, ce ne sera pas moins.

L’Italie arrive avec un grand groupe pour se racheter des éditions précédentes et la Turquie tentera de faire de même sous la houlette d’un footballeur qui a réalisé l’un des grands exploits de ce parcours. Burak Yilmaz a chargé son équipe, Lille, dans son dos pour détrôner le tout-puissant PSG en tant que champion de Ligue 1. Désormais, avec sa sélection, il va tirer la griffe qui le caractérise pour faire de même.

Ils arrivent tous les deux en pleine forme. Expérimentés et avides de buts, tous deux ont plus de trente ans, ils veulent devenir des héros nationaux avec de grandes performances.

Yilmaz, le capitaine de la passion turque

L’attaquant lillois a été la sensation de la saison. Il a terminé sa ligue à un niveau colossal, se présentant au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. 16 buts et 5 passes décisives ont valu à l’équipe de France du Nord de devenir championne, mais pas seulement à cause du nombre, mais à cause de l’importance de ces si nombreux.

7 buts lors des 7 derniers matchsCertains d’entre eux essentiels, comme le doublé qui a marqué contre Lyon, un autre des prétendants, pour renverser le score et ajouter les 3 points, lui ont permis d’entrer dans les livres d’histoire du club.

Il arrive branché et dans le match de préparation à l’Euro que son équipe a joué contre la Moldavie, a ouvert le score dans une victoire 2-0. Ce ne sera pas facile du tout, mais ils en sont venus à rivaliser au maximum.

Le capitaine est-il et l’âme de l’équipe. Cumulez 29 buts en 67 participations internationales.

Immobile vit par et pour le but

La cappocannonière de Serie A et Soulier d’Or en 2020 a également réalisé une belle saison, ajoutant 20 buts et 7 passes décisives pour que la Lazio sécurise en toute sécurité sa qualification pour la prochaine Ligue Europa.

Son grand odorat lui a permis de s’imposer comme la grande référence de l’Italie et en lui, bon nombre des espoirs que ‘Azzurra’ a de faire un grand championnat résident. Ce soir, il joue chez lui, à l’Olimpico de Rome.

Il a également vu un but contre la République tchèque dans le dernier test avant le moment de vérité, le match d’aujourd’hui. Dans la phase finale de la compétition, il a conservé ses records et a clôturé la saison avec 6 buts lors des 8 derniers matchs.

Bien que leurs enregistrements internationaux à ce jour n’aient rien d’extraordinaire,13 buts en 46 participations, vont toujours généralement à de grandes dates.

Ce soir le spectacle commence et ils sont déjà prêts pour le spectacle.