Euroligue | Barça – Real Madrid de l’Euroligue, en direct

10/12/2021 à 20h30 CET

Les Barça et le Real Madrid Ils se retrouvent pour la première fois depuis la fin du Supercoupe Endesa en septembre. Les de Jasikevicius Ils recevront le Real Madrid voulant se venger après la défaite à Tenerife où l’équipe blanche a remporté la victoire et le titre. Vivez le jeu en direct et en ligne avec toutes les statistiques et le résultat à la minute près.

De là, vous pouvez suivre aujourd’hui, en direct, le match avec SPORT.

Si vous ne pouvez pas le visualiser correctement, cliquez ICI.

Le duel commencera à 21h00 ce vendredi 10 décembre au Palau Blaugrana.