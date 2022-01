Euroligue Zalgiris-Zvezda et Fenerbache-ALBA suspendus

01/11/2022 à 12:39 CET

Les matches de l’Euroligue qui ont opposé Zalgiris Kaunas (Lituanie) et Crvena Zvezda (Serbie), et Fenerbahçe (Turquie) et ALBA Berlin (Allemagne), tous deux correspondant à la 21e journée de la compétition, ont été suspendus ce mardi par l’organisation en raison de la santé sociale. situation générée par le covid-19, qui, dans ce cas, a touché Zalgiris et ALBA.

Les deux équipes ont demandé la suspension du match en raison de plusieurs résultats positifs dans l’équipe qui a laissé l’équipe sans le minimum de huit joueurs nécessaires pour jouer le match.

Chaque match de l’Euroligue, conformément au règlement, peut être reporté au maximum trois fois tant qu’il reste des dates disponibles pour la contestation du match. L’Euroligue publiera les nouvelles dates des matchs dans les prochains jours via ses plateformes officielles.