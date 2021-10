EuroMillions : Comment participer au « plus gros jackpot de loterie de tous les temps »

Un montant de 184 millions de livres sterling qui change la vie est à gagner (Photo: .)

Le plus gros jackpot de loterie de Grande-Bretagne est à gagner ce soir – avec un montant époustouflant de 184 millions de livres sterling en jeu.

Dans un énorme tirage au sort, le premier prix est un nouveau jackpot record si un seul détenteur de billet britannique gagne – battant le précédent record de 170 millions de livres sterling par un individu anonyme en 2019.

Mardi dernier, aucun détenteur de billet n’a remporté le jackpot EuroMillions de 184 millions de livres sterling, ce qui a entraîné le report du premier prix dans le tirage de ce soir.

Mais comment pouvez-vous participer pour gagner le montant époustouflant ?

Comment participer à l’Euromillions de ce soir

Vous pouvez acheter des billets en ligne sur le site Web de la Loterie nationale où vous devrez créer un compte.

Vous pouvez également acheter des billets dans les points de vente au détail, les marchands de journaux et les supermarchés participants.

Vous pouvez jouer chez un revendeur ou en ligne (Photo : SHAUN CURRY/. via .)

Choisissez cinq numéros de 1 à 50 et deux numéros Lucky Stars de 1 à 12.

Vous pouvez jouer jusqu’à sept lignes de numéros et acheter jusqu’à dix fiches de jeu à la fois.

Un billet coûte 2,50 £ et comprend une entrée automatique au tirage UK Millionaire Maker, qui garantit de créer de nouveaux millionnaires britanniques chaque semaine.

Si vous souhaitez participer au jeu, vous devrez acheter votre billet avant 19h30.

Comment savoir si votre billet est gagnant ? Plus comment réclamer votre argent

Si vous avez acheté votre billet en ligne ou via l’application National Lottery, vous recevrez un e-mail vous informant que vous êtes un gagnant après le tirage.

Pour ceux qui ont acheté un billet en magasin, vous pouvez le scanner à l’aide de l’application Loterie nationale.

Les résultats du tirage seront affichés sur le site Web de la Loterie nationale une fois qu’il aura eu lieu.

Si vous avez gagné, vous devrez appeler la loterie nationale au 0333 234 44 33 pour organiser le traitement de votre demande en personne, car le montant est supérieur à 50 000 £.

A quelle heure est le tirage de l’EuroMillions ?

Le tirage de l’EuroMillions a lieu à 19h45.

Vous pouvez le regarder en direct sur le site Web de la Loterie nationale ou sur sa chaîne YouTube.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Que se passe-t-il si personne ne gagne le tirage EuroMillions de ce soir ?

Les EuroMillions le jackpot plafonne à 220 millions d’euros – et le jackpot de ce soir a atteint le seuil.

Si personne ne réclame les gains ce soir, le jackpot restera à 184 millions de livres sterling pour trois autres tirages.

Il doit être gagné lors du cinquième tirage, et si aucun ticket ne correspond aux cinq numéros principaux et aux deux Lucky Stars, il passe au niveau des prix où il y a au moins un gagnant.

Cela pourrait entraîner de nombreux nouveaux multimillionnaires.

Les tirages de l’EuroMillions ont lieu tous les mardis et vendredis à 19h45.



PLUS : La carte de la «loterie des codes postaux de la santé» montre les zones les plus touchées par la pénurie de médecins généralistes



PLUS : Les appels téléphoniques révèlent le moment où les gens apprennent qu’ils ont gagné à la loterie

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();