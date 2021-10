EuroMillions LIVE 15 octobre : Quels sont les numéros gagnants du jackpot de ce soir ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Le tirage de l’EuroMillions aura lieu ce soir avec 184 millions de livres sterling à gagner. Le tirage au sort a été lancé pour la première fois en 2004 en France, en Espagne et au Royaume-Uni, puis l’Autriche, la Belgique, l’Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse l’ont rejoint. Les tirages ont lieu tous les mardis et vendredis à Paris à 20h45 heure locale (19h45 heure du Royaume-Uni). Avec un si gros lot disponible, quels étaient les numéros gagnants du tirage ?

Gagner à la loterie est un rêve devenu réalité pour la plupart des gens et ce soir, de nombreux joueurs de l’Euromillions espèrent remporter 184 millions de livres sterling.

Si un détenteur de billet britannique gagnait le tirage de ce soir, ce serait le plus gros prix Euromillions de l’histoire du Royaume-Uni.

Les tirages au sort de l’Euromillions ont lieu tous les mardis et vendredis et chaque billet coûte 2,50 £.

Tous les joueurs d’Euromillions au Royaume-Uni sont automatiquement inscrits au tirage UK Millionaire Maker qui crée de nouveaux millionnaires britanniques chaque semaine.

Pour participer au tirage de l’EuroMillions, les joueurs doivent choisir cinq numéros entre un et 50.

Ils doivent également sélectionner deux Lucky Stars de 1 à 12.

S’ils ne peuvent pas prendre de décision, ils peuvent opter pour un Lucky Dip qui sélectionne des numéros au hasard.

Vous pouvez acheter des billets EuroMillions en ligne tous les jours, de 6h à 23h, pour participer.

Cependant, vous devez acheter un billet jusqu’à 19h30 les jours de tirage pour participer à ces tirages.

Les joueurs de l’EuroMillions peuvent acheter jusqu’à 10 coupons de jeu à la fois et jouer jusqu’à sept lignes de numéros.

Comment acheter un billet EuroMillions

Vous pouvez acheter des billets de loterie en ligne, sur l’application National Lottery ou chez un marchand de journaux.

Vous pouvez jouer en ligne ici, avec un coût de 2,50 £ pour chaque jeu.

Jouer en ligne à l’aide du site Web ou de l’application signifie que votre billet est vérifié et que vous recevez une notification par e-mail si vous gagnez un prix.